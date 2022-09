Szczepionki przeciwko grypie już w aptekach. Kto otrzyma refundację?

fot. CHRISTIAN HARTMANN / / Reuters

Z początkiem września rozpoczyna się sezon szczepień 2022/2023 r. Jak przypominają eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, coroczne szczepienia ograniczają transmisję wirusa grypy wśród społeczeństwa. Decyzją Ministerstwa Zdrowia w tym roku pacjenci będą mogli zaszczepić się przeciw grypie nie tylko w placówkach medycznych, ale również w aptekach. Wybrane apteki są już do tego przygotowane. W tym roku do Polski trafi ok. 3 mln szczepionek.

W bieżącym sezonie możemy spodziewać się współwystępowania zachorowań na grypę oraz COVID-19, tzw. twindemia – do takiej sytuacji doszło m.in. w Australii i Wielkiej Brytanii. Światowe organizacje, jak Amerykański Komitet ds. Szczepień Ochronnych czy Brytyjski Wspólny Komitet ds. Szczepienia i Immunizacji, rekomendują jak najszybsze zaszczepienie się przeciwko grypie. W Polsce notuje się od 3 do 5 mln zachorowań lub podejrzeń zachorowań rocznie. Realne koszty zachorowania w Polsce wynoszą nawet 3,1 mld złotych, na co wskazuje raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Polacy nie muszą obawiać się o dostępność szczepionek – do Polski trafi ich ok. 3 mln przeznaczonych do refundacji oraz sprzedaży komercyjnej.

Bezpłatne szczepienia w aptekach

Od września br. usługa szczepienia przeciwko grypie w aptekach i placówkach POZ będzie bezpłatna, czyli finansowana przez NFZ. Bezpłatne szczepienia są dostępne w aptekach, które zgłosiły się do oddziałów NFZ w swoim województwie po możliwość rozliczenia finansowego świadczenia zdrowotnego. Refundowane szczepionki na podstawie recepty otrzymają seniorzy w wieku 75+, kobiety w ciąży, dzieci po ukończeniu 6 m.ż., osoby chorujące przewlekle i z obniżoną odpornością oraz pacjenci powyżej 65 r.ż. Za samą usługę szczepienia pacjent nie poniesie żadnego kosztu.

„Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy z obciążenia, jakie generują zachorowania oraz powikłania pogrypowe. Farmaceuci są przygotowani do szczepień i czekają w aptekach na pierwszych pacjentów, którzy chcą zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed nadchodzącym sezonem zachorowań. Warto pamiętać, że polskie apteki odwiedza codziennie ok. 2 mln pacjentów.

W aptekach, które zgłosiły swoją gotowość do Wojewódzkich Oddziałów NFZ, już można poddać się szczepieniu ochronnemu przeciw grypie. Szczepienie to najlepiej przyjąć przed szczytem zachorowań, który przypada zazwyczaj w lutym/marcu - podkreśla dr n. farm. Mikołaj Konstanty, prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Droga do szczepienia

W tym sezonie szczepień można zaszczepić się przeciwko grypie zarówno w punktach POZ (dzieci i dorośli), jak i aptekach (dorośli). Pierwszym etapem wykonywanej usługi jest poddanie się kwalifikacji lekarskiej w placówce podstawowej opieki zdrowotnej i uzyskanie recepty. Następnie można:

poddać się usłudze szczepiennej w POZ,

udać się do apteki, aby zakupić tam odpowiednią szczepionkę.

Po zakupie w aptece można od razu zaszczepić się u farmaceuty bądź wrócić do punktu szczepień w placówce medycznej, by tam poddać się zabiegowi szczepienia. Polscy farmaceuci są przygotowani na zbliżający się sezon, a pierwsze dostawy szczepionek są już dostępne.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Program od 10 lat prowadzi w Polsce działania edukacyjne na rzecz budowania świadomości zagrożeń wynikających z tej choroby, jak i podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw grypie, zarówno wśród pacjentów z grup ryzyka, jak też w całym społeczeństwie. Więcej informacji na www.opzg.pl