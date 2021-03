Szczepionka firmy Novavax skuteczna w 96 proc.

Biden: Do maja wszyscy dorośli powinni kwalifikować się do szczepionki

Prezydent USA Joe Biden w czwartkowym orędziu powiedział, że do maja wszyscy dorośli Amerykanie powinni kwalifikować się do otrzymania szczepionki przeciwko koronawirusowi. Kraj ma być "bliżej normalności" do Dnia Niepodległości (4 lipca).