Dworczyk: Możliwe będzie 3,4 mln szczepień miesięcznie

Chcemy, by w poniedziałek do godz. 10 Narodowy Program Szczepień był już poprawiony i przygotowany do zaprezentowania na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego - powiedział w sobotę szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

W sobotę o godzinie 10 upłynął termin zgłaszania opinii, uwag i propozycji do Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.

"W tej chwili zespół, który redaguje program i osoby, które są zaangażowanie w jego merytoryczne opracowywanie, pracują nad tym, żeby w poniedziałek rano do godz. 10 dokument był już poprawiony i przygotowany do zaprezentowania na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego" - poinformował Dworczyk.

Minister przekazał, że od momentu uruchomienia możliwości przesyłania opinii do programu szczepień na bieżąco opracowywano materiały, które wpływały. "Niemniej, ich ilość jest imponująca, w związku z tym przed nami najbliższe kilkadziesiąt godzin pracy" - dodał szef KPRM.

Jak mówił, zgłoszenia przyjmowano w formie maili i telefonicznie, a także odbywano spotkania z organizacjami eksperckimi. Dworczyk wymienił m.in. Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbę Lekarską, czy Porozumienie Zielonogórskie.

"Bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim i samorządowcom, i lekarzom, i pielęgniarkom, i farmaceutom, i ekspertom, którzy poświęcili czas, żeby się z nami spotkać, w formie wirtualnej dyskutować i przedstawiać uwagi" - oświadczył Dworczyk. Przekazał, że w konsekwencji tych konsultacji przyjęto pewne propozycje i zmieniono warunki dla punktów prowadzących szczepienia.

"Było widać bardzo dużą wolę do współpracy i dialogu, tutaj nie grały roli żadne podziały polityczne, tylko widać było, że wszystkim nam zależy, że wszystkim nam zależy, żebyśmy przygotowali jak najlepiej, a potem przeprowadzili Narodowy Program Szczepień" - powiedział szef KPRM.

Dworczyk: Do KPRM i MZ wpłynęły 2273 zgłoszenia w trakcie konsultacji narodowego programu szczepień

Do Kancelarii Premiera i Ministerstwa Zdrowia wpłynęły 2273 zgłoszenia w trakcie zakończonych w sobotę konsultacji narodowego programu szczepień - poinformował w sobotę szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef KPRM przypomniał, że w sobotę upłynął termin zgłaszania uwag, propozycji, wniosków zmian do projektu narodowego programu szczepień przedstawionego w zeszłym tygodniu.

"Wpłynęły do KPRM i Ministerstwa Zdrowia 2273 zgłoszenia w trakcie konsultacji. To pokazuje, na ile to jest problem, czy na ile jest to sprawa interesująca Polaków, ważna i wzbudzająca emocje" - poinformował Dworczyk.

Szef KPRM przedstawił również informacje zgodnie z tematem zainteresowania podczas konsultacji. Największa grupa - jak poinformował - dotyczyła bezpieczeństwa szczepionki i testów klinicznych, druga grupa dotyczyła rejestru szczepionek i kodów QR nadawanym osobom zaszczepionym, trzecia grupa kwestii niepożądanych odczynów poszczepiennych i ewentualnego funduszu dla poszkodowanych, a czwarta zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego.

Dworczyk: Do Narodowego Programu Szczepień zgłosiło się 8 319 zespołów realizujących szczepienia

Do Narodowego Programu Szczepień zgłosiło się 8 tys. 319 zespołów realizujących szczepienia; teraz je analizujemy - poinformował w sobotę szef KPRM Michał Dworczyk. Jak mówił, zgodnie z deklaracjami, które wpłynęły, możliwe będzie wykonywanie 3,4 mln szczepień miesięcznie.

Do soboty, do godz. 10 trwały konsultacje projektu Narodowego Programu Szczepień. W piątek natomiast zakończył się nabór placówek medycznych, które mogły zgłaszać się do programu szczepień.

Podczas konferencji prasowej Dworczyk przekazał, że do programu zgłosiło się 8 tys. 319 zespołów realizujących szczepienia. Zgodnie z deklaracjami, możliwe będzie wykonywanie 3,4 mln szczepień miesięcznie. "To nie jest żadna gwarancja, to jest zakładana wydajność systemu na podstawie zgłoszeń" - zaznaczył szef KPRM.

Poinformował, że teraz wszystkie zgłoszenia są analizowane. "Sprawdzamy, na ile równomiernie pokrywają Polskę. Naszym celem jest stworzenie punktu szczepień w każdej gminie" - wskazał. Dodał, że w dużych miastach czy aglomeracjach tych zespołów potrzebnych jest bardzo dużo.

"15 lub 16 grudnia przedstawimy mapę punktów szczepień. To też pewnie nie będzie jeszcze ostateczna mapa, bo będziemy ją pewnie modyfikować. Do tego czasu podejmiemy decyzje o włączeniu szpitali tymczasowych jako punktów szczepień masowych. Ustalimy, które z nich zostaną włączone jako punkty szczepień masowych" - poinformował Dworczyk

