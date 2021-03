Szczepienia w firmach. "Możliwe obniżenie pułapu 500 osób chętnych"

fot. Filip Błażejowski / FORUM

Możliwe, że pułap 500 osób chętnych do zaczepienia w zakładzie pracy jako warunek, by zakład szczepił swoich pracowników zostanie obniżony - powiedział w środę w TVP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

W programie "Kwadrans polityczny" w TVP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był pytany, czy sztywny jest wymóg 500 osób chętnych w zakładzie pracy, jako warunek szczepienia pracowników przez ten zakład.

"To jest taki wymóg dla dużych zakładów. My oczywiście dajemy szczepionkę do takiego punktu, ale firma musi sama taki punkt stworzyć, zapewnić ekipę, która będzie szczepiła swoich pracowników. Zobaczymy, jeżeli to będzie za duży pułap, to się obniży, ale na początek ustawiliśmy taką poprzeczkę 500 osób w danym zakładzie pracy" - powiedział Kraska.

Wiceminister zdrowia, pytany o przewożenie pacjentów daleko za Warszawę, podczas gdy w szpitalu narodowym są wolne miejsca, podkreślił, że "od wczoraj do szpitala narodowego trafiają pacjenci bezpośrednio z karetek, ten system został udrożniony". "Zwiększamy liczbę łóżek, nie tylko w szpitalach stacjonarnych, ale także w szpitalach tymczasowych" - zaznaczył. (PAP)

