Szczepienia osób w wieku 69 lat. Zapisy ruszają w czwartek

fot. Marek Lapis / FORUM

W czwartek od godz. 6 rano wszystkie osoby z rocznika 1952 mogą zapisywać się na konkretne terminy szczepień przeciw COVID-19 - powiedział w środę szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Dworczyk na konferencji prasowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu przedstawił najnowsze informacje na temat Narodowego Programu Szczepień.

Przypomniał, że w czwartek zaczynają się zapisy na szczepienia grupy seniorów w wieku 69 lat. "To wszystkie osoby z rocznika 1952. Jutro od godz. 6 rano mogą zapisywać się na konkretne terminy sczepień" - przekazał szef KPRM.

Dodał, że osoby te otrzymają szczepionkę firmy AstraZeneca. "To grupa ponad 460 tys. osób. Mamy nadzieję, że jak najwięcej osób zdecyduje się najpierw zarejestrować, a później zaszczepić" - powiedział Dworczyk.

Przypomniał, że są trzy sposoby rejestracji na szczepienia: całodobowa i bezpłatna infolinia 989, e-rejestracja dostępna na stronie www.gov/szczepimysię oraz ta za pośrednictwem SMS-a wysłanego na numer 664-908-556.

Do zaszczepienia z grupy zero nieco ponad 500 tys. osób

Dworczyk przypomniał w środę na konferencji prasowej, że od poniedziałku zostały wznowione szczepienia grupy zero. "Mamy jeszcze - podaję tu liczbę orientacyjną - do zaszczepienia z grupy zero nieco ponad 500 tysięcy osób, które czekają na zaszczepienie" - podkreślił pełnomocnik rządu ds. szczepień

"Chcielibyśmy do końca przyszłego tygodnia, żeby wszystkie osoby, które się kiedyś zgłosiły do grupy zero, były już zaszczepione" - dodał Dworczyk.

Poinformował, że nie jest przewidziane ponowne otwarcie zapisów do grupy zero. "Poza personelem medycznym, który w sposób naturalny jest na pierwszej linii, może w każdej chwili zawsze się zapisać i zaszczepić" - powiedział szef KPRM.

Dworczyk pytany był też o decyzje w sprawie obostrzeń. "Uważam, że prowadzenie dywagacji na temat tego, w których województwach, jakie obostrzenia będą wprowadzane bądź luzowane, jest niedobrym pomysłem" - ocenił. Według niego, "informacje trzeba przekazywać wtedy, kiedy zapadają decyzje".

"Według mojej wiedzy - przynajmniej dzisiaj rano jak wyjeżdżałem z Warszawy - takich decyzji nie było" - podkreślił szef KPRM.

Grupa 1B uzupełniona

Na konferencji prasowej we Wrocławiu Dworczyk przekazał, że na stronie gov.pl/szczepimysie można zweryfikować wszystkie choroby przewlekłe, które kwalifikują do grupy 1B. "Ta lista była ostatnio uzupełniana o pacjentów onkologicznych, którzy już są zdiagnozowani, ale jeszcze nie rozpoczęli terapii oraz o osoby, które są skierowane do przeszczepów, ale jeszcze czekają na zabiegi" - powiedział Dworczyk.

Dodał, że grupa ta liczy ponad 140 tys. osób. "Mamy nadzieję, że szczepienia te przebiegną sprawnie. Jest to grupa nierównomiernie rozłożona po całej Polsce. Są to pacjenci, którzy się właśnie leczą, czasami na bardzo poważne schorzenia. Mamy nadzieję, że w sposób najmniej uciążliwy i jak najprostszy proces rejestracji i potem szczepienia będzie przebiegał. My na pewno dołożymy do tego wszelkich starań. Jestem przekonany, że punkty szczepień będą zwracały na to szczególną uwagę" - powiedział polityk.

15 mln dawek szczepionek w drugim kwartale

W środę ruszyły zapisy na szczepienie dla pacjentów onkologicznych, dializowanych, przed i po przeszczepach i mechanicznie wentylowanych. W poniedziałek 15 marca rozpocznie się ich szczepienie. Do grupy 1B, czyli osób przewlekle chorych, zakwalifikowano tych, których stan zdrowia zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, bo cierpią na poważne schorzenia. Resort zaleca, aby osoby te otrzymały preparaty mRNA, czyli Moderny i Pfizera.

Dworczyk powiedział na konferencji prasowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, że w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej skontaktowała się z premierem Morawieckim, informując, że będą dodatkowe dostawy szczepionki firmy Pfizer jeszcze w marcu.

"Z tych dodatkowych dostaw do Polski w ostatnim tygodniu marca powinno trafić dodatkowe 335 tys. szczepionek" - przekazał Dworczyk.

Dodał, że premier pozostaje w kontakcie z szefową KE w sprawie dostaw szczepionek i relacji z producentami. "Mamy nadzieję, że te deklaracje producentów zostaną zrealizowane" - podkreślił szef KPRM.

Według kancelarii premiera do Polski ma dotrzeć 3,4 mln dawek szczepionki Pfizera, 2,9 mln dawek szczepionki Moderny, 6,270 mln dawek szczepionki AstraZeneca oraz 2,5 mln dawek szczepionki Johnoson&Johnson.

W Polsce wykonano ponad 4 mln szczepień przeciw COVID-19, z czego ponad 1,4 mln drugą dawką. W środę ruszyły zapisy na szczepienia dla pacjentów przewlekle chorych. Ich szczepienia rozpoczną się w poniedziałek 15 marca.

Od poniedziałku osoby szczepione przeciw COVID-19 mają ustalany termin drugiej dawki według nowego schematu, z wydłużonymi odstępami między iniekcjami.

Szczepienia przeciw COVID-19 szczepionką AstryZeneki mają być realizowane w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu między dawkami w granicach 12 tygodni, ale nie dłużej niż 84 dni.

Szczepionki mRNA od Pfizera i Moderny mają zaś być stosowane w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu między dawkami w granicach 6 tygodni, ale nie dłużej niż 42 dni.

Ministerstwo Zdrowia zaleciło, aby ozdrowieńcy byli szczepieni po 6 miesiącach od zachorowania. Zalecana liczba dawek w tej grupie osób zostanie przedstawiona później, po szerszej analizie badań w zakresie odpowiedzi immunologicznej osób, które przeszły infekcję SARS-CoV-2.

Rząd skupia się na uruchamianiu kolejnych łóżek w szpitalach tymczasowych

Dworczyk zaznaczył na konferencji prasowej, że rząd skupia się na uruchamianiu kolejnych łóżek w szpitalach tymczasowych. "Po to te lecznice były budowane" - zaznaczył. "Przy krytyce niektórych polityków opozycji, że nie powinno się tego robić, że to wyrzucone pieniądze. Dzisiaj widzimy, że były to mądrze zainwestowane pieniądze w bezpieczeństwo" - ocenił.

Poinformował też, że obecnie w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie hospitalizowanych jest ponad dwustu pacjentów.

"Są miejsca w Polsce, gdzie potrzebne jest uruchomienie dodatkowych łózek w szpitalach tymczasowych, w taki sposób, by odciążyć placówki stacjonarne, by te nie musiały rezygnować z zabiegów planowych" - mówił minister.

Wcześniej, w środę rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w woj. mazowieckim uruchomione zostanie w najbliższym czasie 485 dodatkowych łóżek, a w województwie kujawsko-pomorskim 205; natomiast w całej Polsce w najbliższych dniach będzie ok. 1,5 tys. dodatkowych miejsc dla pacjentów chorych na COVID-19.

Dodał, że na Mazowszu działalność rozpoczynają szpitale tymczasowe w Ostrołęce, Radomiu oraz szpital resortu obrony narodowej na warszawskim Okęciu. Wskazał, że bazę łóżkową poszerza również szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym.

Andrusiewicz podał, że także szpital tymczasowy w Gdańsku uruchamia kolejne segmenty, by zwiększyć swoja bazę łóżkową.

Harmonogramy dostaw szczepionek na kolejne miesiące

Szef KPRM podczas środowej konferencji prasowej pytany był, kiedy będzie znany szczegółowy harmonogram szczepień i dostaw szczepionek na drugi kwartał.

Dworczyk wyraził nadzieję, że w przyszłym tygodniu rząd będzie mógł podać dokładne harmonogramy dostaw szczepionek na każdy kolejny miesiąc. Zapowiedział, że te harmonogramy trafią najpierw do punktów szczepień, bo to one muszą "wystawić" wolne terminy w centralnym kalendarzu. Zadeklarował, że niemal równocześnie te informacje zostaną przekazane do wiadomości publicznej.

"Mamy nadzieję, że to będzie w przyszłym tygodniu, ale znowu muszę podkreślić, że chcemy mieć maksimum pewnych informacji i dopiero wtedy państwu prezentować fakty" - zaznaczył minister.

Jak dodał, przedstawiane informacje są "wstępne i orientacyjne". "Dlatego że nasze dotychczasowe doświadczenie uczy nas, że mimo tego, że dostawaliśmy już na piśmie harmonogramy dostaw, które mówiły o konkretnych datach, konkretnych wolumenach, to wszystko ulegało zmianie, czasami nawet z dnia na dzień" - wskazał szef KPRM. Podkreślił, że harmonogram dostaw szczepionek uzależniony jest od producentów.

"Przekazujemy te informacje, które mamy dziś od producentów wierząc, że producenci będą słowni i że rzeczywiście w tych wolumenach szczepionki do Polski dotrą" - powiedział Dworczyk. Jak dodał, patrzy w przyszłość "z nieco większym optymizmem", bo "działają tu prawa rynku".

"W tej chwili jest bardzo duży popyt na szczepionki, w związku z tym producenci robią wszystko, by te szczepionki produkować, sprzedawać a w konsekwencji dzięki temu my również otrzymujemy coraz więcej dawek szczepionek od poszczególnych firm" - podkreślił Dworczyk.

Autorzy: Karolina Kropiwiec, Piotr Doczekalski, Marzena Kozłowska, Monika Zdziera, Sylwia Dąbkowska-Pożyczka