Dworczyk: Od 12 lutego rozpoczną się szczepienia nauczycieli pracujących stacjonarnie

W poniedziałek rozpoczną się zapisy tych nauczycieli i opiekunów pracujących w żłobkach, którzy będą chcieli zaszczepić się teraz przeciw COVID-19 - powiedział w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk. Poinformował, że pierwsze szczepienia tej grupy rozpoczną się za tydzień w piątek.

Poinformował, że nauczyciele i opiekunowie będą szczepieni w szpitalach węzłowych. Szczegóły szczepień będą ustalane pomiędzy dyrekcjami szkół a przedstawicielami szpitali węzłowych.

Od początku lutego przywrócono nauczanie stacjonarne w klasach 1-3.

"Za tydzień w piątek odbędą się pierwsze szczepienia i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca lutego, uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup z etapu 1c, czyli funkcjonariuszy policji, służb mundurowych, prokuratorów, wszystkich tych grup, które są w etapie 1c wymienione" - powiedział Dworczyk.

"Każdy nauczyciel może u dyrektora swojej szkoły zgłosić chęć zaszczepienia się"

Od poniedziałku każdy nauczyciel, który chce się zaszczepić, może zgłosić się do dyrektora swojej szkoły, dyrektorzy będą rejestrować nauczycieli na szczepienia - poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zachęcał nauczycieli, by zaszczepili się już w lutym.

Czarnek mówił na konferencji prasowej, że od przyszłego tygodnia, od poniedziałku, każdy nauczyciel, który chce się zaszczepić, może zgłosić się do dyrektora swojej szkoły.

A dyrektorzy - jak kontynuował - korzystając z Systemu Informacji Oświatowej będą mogli "jednym kliknięciem" zgłosić i zarejestrować nauczyciela do szczepienia. "A następnie przez tych samych dyrektorów placówek oświatowych będzie komunikat dla nauczycieli, kiedy i gdzie mają się zgłosić już do szczepienia" - mówił Czarnek.

Podkreślał, że procedura jest bardzo prosta i wystarczy, że nauczyciele zgłoszą się do swoich dyrektorów.

Pierwszeństwo dla nauczycieli pracujących stacjonarnie

W pierwszej kolejności proponujemy szczepienia nauczycielom, którzy w tej chwili pracują w szkołach w trybie stacjonarnym - powiedział w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk.

"Jak się będzie kończyła ta grupa szczepić, od razu zostaną włączeni do szczepień wszyscy pozostali nauczyciele" – zaznaczył.

Z informacji zamieszczonej na Twitterze MEiN wynika, że w pierwszej kolejności szczepieni będą m.in. nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czarnek mówił z kolei, że w pierwszej kolejności możliwość szczepienia będzie oferowana nauczycielom wychowania przedszkolnego, osobom zatrudnionym jako pomoc nauczyciela, pomoc wychowawcy, nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych, nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, oraz pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych.

"To są wszyscy nauczyciele, którzy dzisiaj pracują w systemie stacjonarnym" - podkreślił Czarnek. Zachęcał nauczycieli, żeby już w kutym skorzystali z możliwości zaszczepienia się przeciw Covid-19.

Czarnek dodał, że rząd nie uzależnia powrotu do szkół uczniów starszych roczników od procesu szczepienia nauczycieli.

"Nauczyciele powyżej 60. roku życia będą szczepieni w swojej 'kohorcie wiekowej'"

"Od 8 lutego opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych i pieczy zastępczej mogą zapisywać się na szczepienia"

Od 8 lutego opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, ale także pracujący w pieczy zastępczej będą mieli możliwość zapisywania się na szczepienia – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W czasie czwartkowej konferencji prasowej szefowa MRiPS powiedziała, że etap szczepienia mieszkańców i pracowników DPS-ów jest już za nami. "Ta sytuacja gwarantuje stabilność w DPS-ach" - oceniła minister. Jak dodała, "zaczynamy mieć także stabilność wśród seniorów - wiemy, że jest to grupa najbardziej narażona na ciężkie zachorowania i cięższy przebieg choroby, niż u ludzi młodych". "Zależy nam na tym, żeby tak jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, ale także pracujący w pieczy zastępczej mieli możliwość zaszczepienia się w pierwszej grupie" - powiedziała minister Maląg. Zaznaczała, że "jest to 51 tys. osób, prawie 8 tys. placówek".

Zapowiedziała, że "od 8 lutego - czyli od najbliższego poniedziałku pracownicy będę mogli poprzez swoich pracodawców, czyli poprzez dyrektorów być zgłaszani". "Na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa będzie wywieszony stosowy formularz" - poinformowała Maląg.

"Apeluję do państwa, abyście zainteresowali się i zechcieli się zaszczepić. To jest możliwość, którą państwu stwarzamy abyśmy bezpiecznie mogli powrócić do normalności" - oświadczyła szefowa MRiPS.

"Pracownicy szkół, poza nauczycielami, będą szczepieni w dalszej kolejności"

W pierwszej grupie Narodowego Programu Szczepień są nauczyciele, natomiast pozostali pracownicy szkół będą szczepieni w dalszej kolejnosci - poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

O kwestię szczepień pozostałych pracowników szkół - woźnych, czy obsługi kuchni, Czarnek został zapytany na czwartkowej konferencji prasowej.

Minister zaznaczył, że w grupie pierwszej Narodowego Programu Szczepień zapisani są nauczyciele. "Koleje grupy zawodowe będą obsługiwane w dalszej kolejności" - poinformował.(PAP)

Autorzy: Karol Kostrzewa, Olga Zakolska, Monika Zdziera, Magdalena Gronek, Mieczysław Rudy

