Szczepienia nauczycieli od jutra. Kolejne zapisy w przyszłym tygodniu

fot. PhotobyTawat / Shutterstock

W poniedziałek 15 lutego o godz. 8.00 rozpocznie się rejestracja pozostałej części nauczycieli, w tym również nauczycieli akademickich. W ten sposób w przyszłym tygodniu będziemy mieli zarejestrowanych wszystkich, którzy będą chcieli poddać się szczepieniom - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W czasie czwartkowej konferencji szef MEiN oświadczył, że akcja rejestracji do szczepień nauczycieli przebiega sprawnie. "W piątek 12 lutego rozpoczną się ich szczepienia" - dodał.

"W poniedziałek o godz. 8.00 rejestrujemy pozostałych nauczycieli, którzy nie byli w pierwszej grupie, w tym również nauczycieli akademickich" - zapowiedział minister Czarnek.

Poinformował, że dla nauczycieli akademickich jest oddzielny system rejestracji. Wyjaśnił, że będzie on analogiczny do tego, który był wcześniej dla nauczycieli.

Zaapelował "do wszystkich, którzy będą chcieli poddać się szczepieniom, oraz tych, którzy byli w pierwszej grupie blisko 440 tys. osób, które rejestrowały się do środy, aby jeżeli jeszcze się nie zarejestrowali, skorzystali z tej możliwości również w przyszłym tygodni.

W ocenie ministra liczba zgłoszonych do szczepień nauczycieli "to jest efekt odpowiedzialności dyrektorów szkół i środowiska nauczycielskiego, które w zdecydowanej większości chce się poddać szczepieniom po to, żeby powrót do normalności w szkołach mógł zaistnieć".

Dworczyk był pytany na czwartkowej konferencji prasowej o zapowiedziane wcześniej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki szczepienia nauczycieli; szef KPRM odpowiadał na pytanie, czy chodzi o wszystkich nauczycieli, czy też o wybraną grupę.

Dworczyk zaznaczył, że chodzi o wszystkich nauczycieli do 60. roku życia. "Wszyscy nauczyciele, zarówno ci, którzy się nie zapisali w czasie procesu zapisu, który się zakończył; jak i wszyscy pozostali nauczyciele i szkolni i przedszkolni, akademiccy będą się mogli zapisywać od poniedziałku" - powiedział szef KPRM.

"Na razie jest rekomendacja i wytyczne takie, że w Polsce szczepionką Astra Zeneca szczepimy wszystkie osoby do 60. roku roku" - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej Dworczyk. Jak zaznaczył, ta sytuacja może się zmienić.

Do tej pory na szczepienia zarejestrowało się 268 tys. nauczycieli

Akcja rejestracji nauczycieli do szczepień zakończyła się sukcesem; do tej pory zarejestrowało się 268 tys. nauczycieli - poinformowała wiceszefowa resortu edukacji i nauki Marzena Machałek. Według niej jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że rejestracja trwała trzy dni.

Machałek podkreśliła w czwartek na konferencji prasowej, że akcja rejestracji nauczycieli do szczepień zakończyła się sukcesem. "To koło 65 procent uprawnionych, 268 tys. osób" - oznajmiła.

Według niej jest to bardzo dobry wynik, "biorąc pod uwagę to, że rejestracja trwała trzy dni". "Nauczyciele i dyrektorzy bardzo pozytywnie do tego podeszli" - zaznaczyła Machałek.

Oceniła, że został przygotowany dobry system szczepień. "Testowaliśmy ten system w sobotę i w niedzielę. Od poniedziałku zaczęła się rejestracja i można powiedzieć, że już na godz. 11 w poniedziałek mieliśmy 50 tys. zarejestrowanych osób. Dzisiaj to jest 268 tys. osób" - mówiła wiceminister.

Dziękowała też nauczycielom, dyrektorom szkół i kuratorom oświaty "za tak sprawne działanie". "Za takie odpowiedzialne podejście, za to, że szczepienia będą się mogły zacząć od jutra, a to dobra wiadomość dla zdrowia nauczycieli, dla zdrowia rodziców, to dobra widomość dla polskiej szkoły" - mówiła Machałek.

W czasie czwartkowej konferencji szef MEiN poinformował, że trwa testowanie nauczycieli z klas I-III na obecność koronawirusa. "To są nauczyciele, którzy ponad trzy tygodnie temu wrócili do pracy stacjonarnej, a przed tym poddali się badaniom na obecność koronawirusa" - wyjaśnił Czarnek.

Powiedział, że "na dzień dzisiejszy przetestowano 19 tys. osób". "Wynik jest identyczny jak ten, z drugiego tygodnia stycznia, kiedy obecność koronawirusa stwierdzono u 2 proc. przebadanych. W przyszłym tygodniu - na zasadzie dobrowolności - testom zostaną poddani również nauczyciele przedszkoli" - zapowiedział minister.

"W ten sposób kontynuujemy te dwie ważne akcje które pozwolą na powrót do normalności" - zaznaczył Czarnek.

Dostawa szczepionek dla nauczycieli do szpitali

Na najbliższe trzy dni szpitale węzłowe i punkty szczepień zamówiły 60 tys. dawek szczepionki dla nauczycieli - powiedział w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk podkreślił jednocześnie, że każdy ze szpitali węzłowych i punktów prowadzących szczepienia samodzielnie organizuje kalendarz szczepień. "Następuje to w porozumieniu z dyrektorami lub przedstawicielami poszczególnych placówek (edukacyjnych)" - wyjaśnił.

Szef KPRM mówił, że w tej chwili trwa kontaktowanie się szpitali węzłowych i punktów szczepień ze szkołami. Na poziomie kuratoriów trwa kontakt ze szkołami, żeby weryfikować, jak przebiega ta akcja łącznie placówek z punktami szczepień, natomiast - tłumaczył - Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikuje przebieg akcji ze strony szpitali.

"Mamy nadzieję, że akcja szczepień nauczycieli rozpocznie się jutro w sposób płynny, bez większych komplikacji" - powiedział. Dodał, że na początku każdego procesu można spodziewać się zgrzytów, mogą być nieporozumienia, ale - podkreślił - "będziemy je wyjaśniać na bieżąco".

"Po to właśnie to zaangażowanie ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, kuratoriów i NFZ, żeby się właśnie upewnić, że te połączenia placówek oświatowych ze szpitalami węzłowymi i punktami szczepień będzie przechodziło w sposób jak najlepszy" - podkreślił Dworczyk.

Do marca 3 mln zaszczepionych

Dworczyk poinformował na czwartkowej konferencji prasowej, że do tej pory wykonano ponad 1 mln 880 tys. szczepień przeciwko Covid-19, z czego pierwszą dawką zaszczepionych zostało ponad 1 mln 360 tys. osób, a ponad 523 tys. osób zostało już zaszczepionych również drugą dawką.

"Realizujemy zgodnie z programem szczepienia, pomimo różnych problemów pojawiających się ze względu na opóźnienie i zmniejszenie dostaw" - mówił minister.

Przekazał, że do końca marca zaszczepione zostanie ok. 3 mln osób, a do końca lutego - ponad 2 mln osób. "Czyli zostanie zarówno cel pierwszego kwartału osiągnięty, jak i cele miesięczne" - dodał.

"System, który został stworzony, ma o wiele większe możliwości szczepienia, natomiast to, co nas ogranicza to dostawy szczepionek" - podkreślił Dworczyk.

Dworczyk, zapytany w czwartek na konferencji prasowej o zutylizowane ponad 3 tys. dawek szczepionki, powiedział, że ta liczba go nie niepokoi. "Biorąc pod uwagę, że wykonaliśmy blisko milion 900 tys. szczepień, to zutylizowanie nieco ponad 3 tys. dawek na tle innych krajów jest bardzo dobrym wynikiem" - mówił minister. W jego ocenie szczepienia prowadzone są w Polsce "bardzo efektywnie".

Szef KPRM dziękował lekarzom i pielęgniarkom za ostrożne obchodzenie się ze szczepionkami, natomiast dziennikarzy prosił o zachowanie staranności przy informowaniu i liczbach zutylizowanych dawek szczepionki, by - mówił - nie doprowadzić do "zastraszenia lekarzy", którzy nie będą chcieli raportować o rzeczywistych stratach.

"To, że zdarzają się sytuacje, kiedy szczepionka jest zmarnowana, mechanicznie ulega zniszczeniu, czy zostaje zanieczyszczona w trakcie wkłucia, to są normalne sytuacje, zdarzają się wszędzie" - podkreślał Dworczyk.

Polska w UE na drugim miejscu pod względem procenta osób zaszczepionych

Dworczyk na konferencji prasowej w Warszawie mówił o tym, jak Polska wygląda w kwestii szczepień na tle UE; ocenił, że w tej kwestii "dane są dla Polski dobre".

Podkreślał, że biorąc pod uwagę procent osób, które otrzymały przynajmniej pierwszą dawkę szczepienia, Polska jest wśród państw UE na drugim miejscu.

"Te nasze procesy oraz efektywność przebiega w sposób zadowalający" - ocenił.

Dworczyk przywołał też środową wypowiedź przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. "Dla tych, którzy mają wątpliwości, jak wygląda program szczepień i realizacja tego programu w Polsce, zwracam się w szczególności do koleżanek i kolegów z opozycji, którzy kontestują wciąż i mówią jak to wszystko jest źle zorganizowane, wczoraj pani przewodnicząca wymieniając kraje, które sobie dobrze radzą z programem szczepień, które są dowodem na to, że sprawnie jest ten program szczepień realizowany, na pierwszym miejscu wymieniła Polskę i nasz narodowy program szczepień" - powiedział szef KPRM.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyznała w środę w Parlamencie Europejskim, że jeśli chodzi o walkę z Covid-19, UE nie jest na etapie, na jakim chciałaby być. Zapowiedziała jednak starania o zaszczepienie 70 proc. unijnej populacji do końca lata.

W Polsce od początku lutego 94 proc. personelu medycznego domów spokojnej starości i 80 proc. pensjonariuszy zostało zaszczepionych, 93 proc. w Danii, we Włoszech - ponad 4 proc. całej populacji. Te trzy przykłady pokazują, że kampania szczepień w Europie naprawdę przyspieszyła" - mówiła von der Leyen.

Aleksandra Rebelińska, Edyta Roś, Wiktoria Nicałek, Monika Zdziera