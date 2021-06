Szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat przeciwko COVID-19. Rząd podał datę

fot. anyaivanova / / Shutterstock

Od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat przeciwko COVID-19 - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Jak podkreślił, będą to szczepienia w punktach szczepień, a od września w szkołach.

"W związku z decyzjami Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz rekomendacjami Rady Medycznej podjęliśmy decyzję, że od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat" - poinformował na konferencji w KPRM Michał Dworczyk. Dzieci będa szczepione preparatem Pfizera.

Jak dodał, jest to ponad 2,5 miliona uczniów, którzy uczą się w 24 tys. szkół i placówek oświatowych.

"Po dyskusjach, po analizie sytuacji i wymianie opinii przede wszystkim z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej, ale również dyskusji na forum komisji wspólnej rządu i samorządu ustaliliśmy, że na razie wszystkie dzieci będą się szczepiły, tak jak dotychczas wszyscy pacjenci, w punktach szczepień populacyjnych i w punktach szczepień powszechnych - tych wszystkich formach szczepień, które są realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień" - poinformował szef KPRM. "Na razie nie rozpoczniemy przed wakacjami szczepień w szkołach. Rozpoczniemy je od września" - dodał.

Minister Czarnek przekazał na wtorkowej konferencji prasowej, że w czerwcu rozpocznie się akcja informacyjna w szkołach na temat szczepień. "Prześlemy do wszystkich szkół, do wszystkich dyrektorów z przeznaczeniem dla wszystkich wychowawców, wszystkich klas materiały informacyjne na temat szczepień, na temat etapów tych szczepień, możliwości zaszczepienia się już teraz w populacyjnych punktach szczepień, ale też na temat tego, co będzie po wakacjach" - powiedział Czarnek.

Jak dodał, "po wakacjach w drugim tygodniu września będziemy mieli zbieranie kwestionariuszy medycznych". "Od 6 do 10 września to jest moment, w którym dyrektorzy szkół będą mogli otrzymać od wszystkich rodziców zainteresowanych uczniów szczepieniami (...) kwestionariusze medyczne" - zaznaczył minister edukacji i nauki.

Poinformował, że na podstawie tego w trzecim tygodniu września zostanie przeprowadzona akcja szczepień w szkołach. "Akcja szczepień w szkołach będzie uzależniona od tego, ilu chętnych będzie w poszczególnych placówkach. To znów dyrektorzy szkół będą decydować o tym, czy chcą, żeby na terenie szkoły zorganizować punkt szczepień, to jest możliwe, czy też znów uczniowie, którzy zgłoszą się do tych szczepień, będą mogli zaszczepić się w populacyjnych punktach szczepień" - powiedział Czarnek.

Dworczyk poinformował, że toczą się badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku 7-12 lat. "Jest szansa, że we wrześniu będą wyniki tych badań. Jak wyniki tych badań okażą się pozytywne, to w oparciu o rekomendacje Rady Medycznej przy premierze będziemy podejmowali decyzje ws. szczepień dzieci młodszych" - przekazał.

Wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła w ubiegły piątek. W poniedziałek na profilu @szczepimysie na Twitterze poinformowano, że na posiedzeniu Rady Medycznej przy premierze została przyjęta rekomendacja o szczepieniu dzieci wieku od 12 do 15 lat. "Rada rekomenduje szczepienia przeciw COVID-19 osób od 12. do 15. roku życia preparatem Comirnaty" – napisano.

EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Ma być podawana identycznie w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.

autor: Grzegorz Bruszewski, Aleksandra Rebelińska