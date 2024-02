Szarpanina przed Sejmem. Politycy PiS starli się ze Strażą Marszałkowską

Michał Kamiński i Maciej Wąsik w środę rano próbują wejść w grupie z posłami PiS do Sejmu. Straż Marszałkowska zamknęła przed nimi drzwi.

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

Prezes PiS Jarosław Kaczyński prosił o przejście dla "posłów Kamińskiego i Wąsika". Straż Marszałkowska odpowiedziała, że zaprasza ich do biura przepustek, gdzie "dostaną odpowiednie uprawnienia i wejdą na teren Sejmu".

Wąsik, komentując brak umożliwienia wejścia do budynku Sejmu, ocenił, że to złamanie prawa i jest to pozbawienie duże grupy wyborców do reprezentacji w Sejmie. Według niego "to są rządy autorytarne, zaczęły się rządy autorytarne, posłowie nie mogą wejść do Sejmu".

"Marszałek (Szymon) Hołownia boi się dwóch posłów, tak? Co to za środki bezpieczeństwa, to miał być otwarty, przyjazny Sejmu, uśmiechnięty; widzicie co się dzieje; to jest wielkie oszustwo" - powiedział.

Szef Kancelarii Premiera ostro komentuje

"Byli posłowie, skazani za przestępstwo uczestniczą w działaniach hybrydowych przeciwko polskiemu państwu. Taki byłby komentarz PiS, gdyby nie chodziło o ich kolegów" - napisał w środę na portalu X szef KPRM Jan Grabiec.

Kaczyński: Banda złodziei przerażonych Pegasusem

Portal Gazeta.pl podał w środę, że w Prawie i Sprawiedliwości krąży lista polityków tego ugrupowania, którzy mieli być inwigilowani przez służby specjalne w czasie, gdy nadzorowali je Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Na liście tej mieliby się znajdować m.in. Ryszard Terlecki, Marek Suski, Adam Bielan i Marek Kuchciński.

O te doniesienia został zapytany lider PiS Jarosław Kaczyński, który przekonywał, że "nic nie wie o takiej liście. "Wszystko to jest sytuacja następująca: prawie wszystkie cywilizowane państwa mają dostęp do tego specyficznego urządzenia Pegasus i to, że Polska miała, to nie było nic nadzwyczajnego. Po prostu banda złodziei przerażonych tym Pegasusem, która była w opozycji, a teraz jest przy władzy, dostała ataku histerii" - powiedział Kaczyński.

Na słowa szefa PiS zareagował premier Donald Tusk, który na portalu X napisał: "+Banda złodziei przerażonych tym Pegasusem+ - powiedział prezes Kaczyński. Sam bym tego lepiej nie ujął".

autor: Rafał Białkowski, Edyta Roś, Adrian Kowarzyk