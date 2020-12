Szansa dla hodowców norek. Mogą zarobić miliardy euro

fot. Lynsey Grosfield / Shutterstock

Miliardy euro może zarobić polskie rolnictwo po błędnej decyzji Danii o czasowym wstrzymaniu hodowli zwierząt na futra - ocenia poniedziałkowy "Nasz Dziennik" w artykule "Szansa dla hodowców norek".

Według gazety decyzja duńskiego rządu otwiera nowe perspektywy przed polskim rolnictwem. W krótkim czasie Polska z tego rodzaju produkcji może pozyskać miliardy euro - zaznacza "ND".

"Dania była liderem w produkcji skór. Dzisiaj, to my nim jesteśmy. W sytuacji, w której pojawiła się luka podażowa, możemy ją wypełnić to byłoby bardzo opłacalne ekonomicznie" - powiedział "Naszemu Dziennikowi" b. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, obecnie przewodniczący prezydenckiej rady ds. rolnictwa i obszarów wiejskich.

Gazeta podała, że po decyzji Danii ceny skór na światowym aukcyjnym rynku w ciągu kilku tygodni wzrosły o 40 proc. "W niecały miesiąc Dania z pozycji lidera stała się nic nie znaczącym producentem, a tym samym utraciła potężne wpływy do swojego budżetu z tytułu podatków" - ocenił w rozmowie z "ND" prezes związku Polski Przemysł Futrzarski Szczepan Wójcik.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski

ago/ godl/