Szanghaj łagodzi covidowe obostrzenia. 4 miliony ludzi może opuścić domy

fot. Aly Song / / Reuters

Władze Szanghaju zezwolił w środę 4 milionom ludzi na opuszczenie domów, ponieważ przepisy dotyczące koronawirusa, które spowodowały wprowadzenie lockdownu w największym mieście Chin, zostały złagodzone, także niektóre fabryki wznowiły pracę.

W sumie prawie 12 milionów ludzi w 25-milionowym mieście może opuszczać domy po pierwszych ułatwieniach podjętych w zeszłym tygodniu, powiedział urzędnik służby zdrowia Wu Ganyu na konferencji prasowej.

Wu powiedział, że po raz pierwszy w niektórych częściach miasta wirus jest "pod skuteczną kontrolą".

Szanghaj ogłosił zamknięcie firm 28 marca po gwałtownym wzroście liczby infekcji i zmusił większość mieszkańców do pozostania w domach.

Doprowadziło to do protestów związanych z brakiem dostępu do żywności i leków.

Mieszkańcy Szanghaju, u których testy dały wynik pozytywny, ale nie wystąpiły u nich żadne objawy, zostali umieszczeni w ośrodkach kwarantanny utworzonych w halach wystawowych i innych budynkach publicznych.

Wprowadzenie lockdownu w Szanghaju i w innych ośrodków przemysłowych w Chinach spowodowane walką z epidemią wywołało obawy, że globalna produkcja i handel mogą zostać zakłócone.

W środę władze poinformowały o 19 927 nowych przypadkach koronawirusa w Chinach kontynentalnych. Na Szanghaj przypada 95 procent wszystkich przypadków.

mma/