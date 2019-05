Szalony finisz na GPW. Mocne spadki JSW i LPP

Po słabym poniedziałku przez długi czas wydawało się, że wtorek przyniesie inwestorom z Książęcej udaną sesję. Sporo zmieniło się jednak na fixingu, gdy mocno skoczyły również obroty. Wśród spółek uwagę przyciągały JSW i LPP.

Wtorek przyniósł inwestorom z Książęcej spokojny start, po południu wydawało się jednak, że przewaga byków jest niezagrożona. Polski parkiet pokazywał siłę nawet mimo przeważającej w Europie czerwieni. Spadali m.in. Włosi, gdzie Komisja Europejska zgłosiła poważne zastrzeżenia co do poziomu zadłużenia tego kraju. Mocniejsze wzrosty notowały zaś indeksy z naszego koszyka: węgierski, rumuński, turecki oraz grecki.

WIG20 ostatecznie nie utrzymał jednak swojej wyraźnej przewagi nad większością europejskich indeksów. Szczególnie słabo wypadł fixing, gdzie obroty przeszło podwoiły się względem osiągniętych we wcześniejszym wtorkowym handlu. Indeksy jednak na tym nie skorzystały, WIG20 z okolic 1-proc. wzrostu mocno spadł i zamknął sesję ledwie 0,15 proc. ponad kreską. Nieco lepiej wypadły pozostałe indeksy, sWIG, podobnie jak WIG, zyskał 0,24 proc., najlepszy na rynku mWIG zaś 0,52 proc. Obroty na szerokim rynku - w sporej mierze dzięki wspomnianemu fixingowi - sięgnęły aż 1,96 mld zł. Warto przypomnieć, że wczoraj ten wskaźnik zatrzymał się ledwie na poziomie... 0,32 mld zł.

Analizując wtorkowe wyniki aktywów notowanych na GPW, warto pamiętać, że to właśnie dziś zaplanowano roszady w koszykach MSCI. Agencja włączy do grupy emerging markets Arabię Saudyjską i Argentynę oraz zwiększy wagę Chin w portfelach wzorcowych. Dla Polski oznaczać to będzie zmniejszenie udziału w indeksach, co może się przełożyć na odpływ kapitału z naszego rynku. Na zmiany te zwracają uwagę przede wszystkim zagraniczni giganci i z tym też wiązać można podwyższone obroty oraz słabość WIG20 na finiszu.

Najsłabiej w gronie blue chipów poradziła sobie JSW (-4,9 proc.). Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiła we wtorek konkurs na stanowisko prezesa firmy i jego czterech zastępców . Kadencja obecnego zarządu, na czele którego stoi prezes Daniel Ozon, upływa w połowie tego roku. Przypomnijmy, że plotki o chęci pozbycia się przez rząd Ozona pojawiały się już wcześniej, za prezesem stanęli jednak pracownicy oraz - częściowo - drobni akcjonariusze. Koniec kadencji może być dobrym momentem do przeprowadzenia roszady.

Mocny spadek zaliczyła także Grupa LPP (-3,3 proc.), która miała w pierwszym kwartale 2019 roku 114,6 mln zł straty netto (wg MSSF16). Według MSR17 strata netto wyniosła 131,4 mln zł wobec 104,8 mln zł straty przed rokiem. Raportowana strata netto jest większa od konsensusu, stąd spadki.

Blisko 3-proc. spadki zanotowało także CCC, które pogłębia swoje 3-letnie minima. Ponad 1 proc. straciły również akcje CD Projektu, Santandera, Dino i Pekao. Po drugiej stronie wyróżniały się papiery Lotosu, który zyskał aż 6,2 proc. Ponad 2 proc. zyskały także akcje innych paliwowych spółek: PGNiG oraz Orlenu.

Na szerokim rynku aż 19,6 proc. zyskał Braster. Obligatariusze zdecydowali, że dadzą firmie dodatkowy czas na spłatę obligacji. Spółka ugasiła najważniejsze z bieżącego punktu widzenia pożary, wciąż żywy pozostaje jednak najważniejszy problem: przepalania gotówki.

we wtorek rano opublikowany został projekt ustawy o przekształceniu OFE. Zakłada on, że z domyślnej opcji przeniesienia aktywów na IKE skorzysta ok. 80 proc. obecnych członków OFE. Limit opłat za zarządzanie specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi, w które przekształcą się OFE, ustalono na 0,45 proc. aktywów rocznie. Zgodnie z projektem Polski Fundusz Rozwoju przejmie zarządzanie Funduszem Rezerwy Demograficznej.

Z amknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3348,86 -0,45 -1,11 -4,33 -3,84 11,58 DAX Niemcy 12027,05 -0,37 -0,96 -2,34 -6,50 13,90 FTSE 100 W.Brytania 7268,95 -0,12 -0,57 -2,14 -5,97 8,04 CAC 40 Francja 5312,69 -0,44 -1,35 -4,61 -3,56 12,30 IBEX 35 Hiszpania 9191,80 -0,27 -0,51 -3,31 -5,86 7,63 FTSE MIB Włochy 20260,98 -0,50 -2,11 -6,79 -7,62 10,57 ASE Grecja 794,63 2,32 8,38 2,83 5,16 29,57 BUX Węgry 40466,85 0,64 2,25 -6,03 14,40 3,39 PX Czechy 1038,16 -0,20 -0,97 -4,88 -4,65 5,23 RTS INDEX (w USD) Rosja 1271,15 -1,32 -0,62 1,94 8,91 18,94 BIST 100 Turcja 86777,63 1,44 1,72 -8,45 -18,54 -4,92 WIG 20 Polska 2192,87 0,15 0,09 -7,56 -1,13 -3,68 WIG Polska 56920,14 0,24 0,26 -6,67 -2,42 -1,34 mWIG 40 Polska 3962,13 0,52 0,54 -5,62 -11,35 1,35 Źródło: PAP

Adam Torchała