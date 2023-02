Zyski Stalproduktu w IV kw. 2022 tąpnęły. Spółka szacuje wyniki

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Grupa Stalprodukt pokazała szacunkowe wyniki za IV kw. 2022 r. A te są znacznie gorsze, niż oczekiwali analitycy - spółka miała osiągnąć 31,4 mln zł zysku netto i 55,3 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 1404,6 mln zł - poinformowano w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 107,9 mln zł, EBIT wyniesie 136,8 mln zł, a przychody 1337,7 mln zł.

Jak podała spółka, przychody segmentu blach elektrotechnicznych wyniosły 479,95 mln zł.

"Spadek skonsolidowanych wyników Grupy Stalprodukt spowodowany jest w głównej mierze pogorszeniem wyników w Segmencie Cynku, a w szczególności sytuacją w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie, co spowodowane jest drastycznym wzrostem kosztów zakupu energii i surowców energetycznych (koks i gaz ziemny). W części, do pogorszenia się wyników Grupy Stalprodukt, przyczynił się także ujemny wynik Segmentu Profili" - napisano.

Stalprodukt poinformował, że spółka HCM zwróciła się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o pomoc na podstawie programu "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.".

Jak podano, przewidywana wartość pomocy, wyliczona na podstawie wytycznych do programu, o którą wnioskuje HCM, wynosi ok. 99,2 mln zł. Zawarcie umowy o udzielenie pomocy przewidywane jest najpóźniej do 10 marca, natomiast wypłata środków powinna nastąpić do 20 marca.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku zostanie opublikowany 28 lutego 2022 r.

Poniżej przedstawiamy szacunkowe wyniki Stalproduktu w czwartym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes.

dane w mln zł

4Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 rdr Przychody 1404,6 1337,7 5,0% 6,8% -2,9% 5903,4 26,3% EBIT 55,3 136,8 -59,6% -61,7% -52,5% 518,1 -14,8% zysk netto j.d. 31,4 107,9 -70,9% -74,2% -64,6% 386,0 -21,0% marża EBIT 3,9% 10,2% -6,29 -7,05 -4,11 8,78% -4,24 marża netto 2,2% 8,1% -5,83 -7,02 -3,90 6,54% -3,92

