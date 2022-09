Szacunkowe wyniki Grupy Azoty w II kwartale powyżej oczekiwań analityków

/ Grupa Azoty

Grupa Azoty wstępnie szacuje, że jej zysk netto w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 800 mln zł, EBITDA sięgnęła 1,24 mld zł, zysk operacyjny 1,06 mld zł, a przychody 6,41 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wyniki Grupy Azoty są lepsze od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

Konsensus PAP Biznes, składający się z pięciu prognoz analityków biur maklerskich, zakładał, że w drugim kwartale 2022 roku Grupa Azoty będzie miała 705,7 mln zł zysku netto, 1,15 mld zł EBITDA, 963,1 mln zł EBIT oraz 6,14 mld zł przychodów.

W całym pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Azoty miała 1,68 mld zł zysku netto, 2,58 mld zł EBITDA, 2,21 mld zł EBIT oraz 13,24 mld zł przychodów.

Marża EBITDA na koniec pierwszego półrocza wyniosła 19,5 proc.

Pozytywny wpływ na wyniki miał Europie poziom cen produktów na rynkach, na których pracuje Grupa Azoty.

Z kolei negatywnie wpłynęły rekordowo wysokie ceny surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz niższe wolumeny sprzedaży większości grup nawozów, produktów chemicznych oraz tworzyw.

"Wyniki wypracowane przez Grupę Azoty pozostawały pod silnym wpływem zawirowań związanych z agresją Rosji na Ukrainę, która niekorzystnie wpływała na dostępność oraz ceny surowców, przekładając się na rosnące ceny finalnych produktów" - napisano w komunikacie spółki.

Segment Agro

W segmencie Agro drugi kwartał 2022 roku był kolejnym z rzędu okresem wysokich cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, soli potasowej oraz fosforytów.

Trudna sytuacja na rynku surowcowym to konsekwencja agresji Rosji na Ukrainę, w efekcie której nastąpiło ograniczenie bądź całkowite wstrzymywanie przez Rosję dostaw gazu do krajów Unii Europejskiej. Zmianie lub zakłóceniu uległy również łańcuchy dostaw niektórych istotnych surowców i półproduktów do Grupy Azoty.

W konsekwencji ograniczania produkcji przez kluczowych europejskich producentów nawozów, spowodowanego rekordowo wysokimi cenami surowców, w szczególności gazu ziemnego, istotnie zmniejszyła się podaż nawozów w całej Europie.

Grupa Azoty w pierwszym półroczu 2022 roku realizowała produkcję na pełnych dostępnych mocach własnych instalacji.

Wolumen sprzedaży w tym segmencie w drugim kwartale 2022 roku był niższy rdr o 11 proc., przy czym w przypadku nawozów wieloskładnikowych spadek sięgnął 21 proc.

Wypracowana w drugim kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu Agro wyniosła 18 proc.

Segment Chemia

W segmencie Chemia w drugim kwartale 2022 roku odnotowano r/r wzrost cen wszystkich produktów, przy jednoczesnym spadku wolumenu sprzedaży większości z nich. Dynamika wzrostu cen surowców do produkcji chemikaliów miała silne przełożenie na wzrosty cen produktów, co powodowało osłabienie popytu.

Wpływ na sytuację rynkową melaminy miał dobiegający końca okres obowiązywania ceł antydumpingowych na przywóz melaminy z Chin do Unii Europejskiej.

W przypadku siarki wzrost cen był konsekwencją agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę i ograniczeń podażowych ze względu na odcięcie kanałów dystrybucyjnych z Rosji i Kazachstanu.

Wzrost ilości sprzedaży odnotowano głównie w przypadku mocznika na cele techniczne i alkoholi OXO.

Wypracowana w drugim kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 22 proc.

Segment Tworzywa

W segmencie Tworzywa w drugim kwartale 2022 roku odnotowano rdr wzrost cen głównych surowców produkcyjnych, tj. benzenu i fenolu odpowiednio o 18 i 24 proc., przy jednoczesnym wzroście cen wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu.

Wolumen sprzedaży poliamidu był nieznacznie niższy ze względu na słabnący popyt w przemyśle motoryzacyjnym, co było spowodowane trudnościami z dostępnością półprzewodników oraz innych komponentów, nieodbudowaną po okresie pandemii COVID-19.

Skutkowało to czasowymi ograniczeniami i włączeniami produkcji u końcowych odbiorców. Stabilny, duży popyt utrzymywał się w sektorze opakowań.

Wypracowana w drugim kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 8,6 proc.

Ostateczne wyniki finansowe za pierwsze półrocze Grupa Azoty przedstawi 28 września.

Spółka przypomina, że jej przyszłe wyniki mogą zostać obciążone skutkami częściowego ograniczenia produkcji w Grupie Azoty, w Zakładach Azotowych w Puławach i w Kędzierzynie, wprowadzonymi w trzecim kwartale w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego.

Szacunkowe wyniki Grupy Azoty w drugim kwartale 2022 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz do wyników poprzednich okresów (dane w mln zł): 2Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 Przychody 6410,0 6143,8 4,3% 102% -6,1% 13237,0 EBITDA 1240,0 1153,4 7,5% 243% -7,0% 2573,0 EBIT 1059,0 963,1 10,0% 526% -8,3% 2214,0 zysk netto j.d. 800,0 705,7 13,4% 376% -6,3% 1682,0 marża EBITDA 19,3% 18,8% 0,58 7,96 -0,18 19,44% marża EBIT 16,5% 15,7% 0,86 11,19 -0,40 16,73% marża netto 12,5% 11,5% 1,01 7,18 -0,02 12,71%

---

