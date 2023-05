Podręczniki bez cienia humoru, a lekcje z dala od praktyków i faktycznie przydatnych treści - tak naukę podstaw ekonomii w szkołach podsumowuje Boguś Janiszewski, autor popularnych książek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W "Rodziconomii" opowiada o najważniejszej lekcji, jaką jego zdaniem każde dziecko powinno otrzymać na starcie.

/ Bankier.pl

Edukacja w Polsce poległa w zakresie formy. Zastanawiam się, dlaczego podręczniki szkolne pozbawione są poczucia humoru, dlaczego nie są chociaż w części przedstawione w postaci komiksu, skoro na pewno sprzyja to percepcji dziecka, podnosi szansę na zapamiętanie treści i lepiej koncentruje uwagę – mówi Bogusław Janiszewski w najnowszym odcinku podcastu i wideocastu z serii "Rodziconomia".

Boguś Janiszewski, bo tak podpisuje się w swoich książkach gość najnowszego odcinka "Rodziconomii", to autor wielu publikacji edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Pisarz ma na swoim koncie m.in. popularną serię "To, o czym dorośli Ci nie mówią", w ramach której powstały takie książki, jak "Ekonomia", "Mózg", "Kosmos", "Polityka", "Sztuczna inteligencja", "Klimat", a nawet "Sex". Jego najnowsza propozycja, "Pieniądze nie rosną na drzewach", to edukacyjna bajka o podstawach finansów dla najmłodszych.

Jak sam przyznaje, ma mocno krytyczny stosunek do systemu edukacji w Polsce. – Jestem absolwentem studiów menedżerskich, skoczyłem MBA, mam 20 lat praktyki biznesowej, byłem przedsiębiorcą, napisałem książkę o ekonomii i inne publikacje dotyczące tej tematyki adresowane do dzieci, prowadzę warsztaty z tego obszaru - i nie mam kwalifikacji do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość. Nie mogę z tym doświadczeniem zafunkcjonować w szkole. Jeśli chciałbym, musiałbym przejść dodatkowy kurs, na którym pewnie siedziałbym w ławce z osobami, które nigdy w życiu nie prowadziły biznesu i pewnie słuchałbym osoby, która też nigdy w życiu nie robiła żadnych biznesów, za to wie, jak tego biznesu uczyć. Myślę, że system sam sobie strzela w kolano, stawiając tego typu bariery – wyjaśnia swoje podejście Janiszewski.

W podcaście rozmawiamy o nieudolnym krzewieniu przedsiębiorczości wśród młodych w szkołach. – Są to treści i kompetencje, które wydają się w dzisiejszym świecie niezbędne. Niestety, jestem przekonany, nasze dzieci nie nabędą ich w systemowej szkole, chyba że nauczyciele staną na głowie – mówi Bogusław Janiszewski.

Na pytanie o najważniejszą dziś dawkę wiedzy, jaką powinniśmy przekazywać młodym odpowiada: – Budowanie samoświadomości. Przekonania o tym, w czym są mocni, jakie mają kompetencje, talenty i temperamenty i w jaki sposób mogą wykorzystać je w rzeczywistości biznesowej, ale też w ogóle w dorosłym świecie – podsumowuje.

W 4 odcinku "Rodziconomii" z Bogusławem Janiszewskim rozmawiamy także o:

najlepszym czasie na rozpoczęcie domowej edukacji finansowej dziecka,

związku harcerstwa i "Strażników Galaktyki" z edukacją ekonomiczną dzieci,

nowym przedmiocie szkolnym "Biznes i zarządzanie".

Partnerem odcinka jest Provident Polska.

***

"Rodziconomia" to projekt Bankier.pl o finansach rodziców i ich dzieci. Piszemy o edukacji, analizujemy produkty finansowe, przyglądamy się wspierającym mamy i tatów rozwiązaniom z rynku pracy, podpowiadamy rodzicom jako konsumentom. Zapisz się na nowy newsletter, żeby nie przegapić żadnego z odcinków tej serii.