Sypią się kary dla mieszkańców bloków. Chodzi o śmieci

Polska śmieciowym eldorado. Kto jest odpowiedzialny za toksyczne bomby? Niebezpieczne odpady w Polsce to dosłownie palący problem. Choć nielegalne składowiska są niekiedy lokalizowane jeszcze przed pożarem, to opieszałość instytucji państwowych i brak środków utrudniają neutralizację zagrożenia. Kryzys śmieciowy to sprawa polityczna czy wynik zaniedbań?