Syn Mariana Banasia na liście Konfederacji do Sejmu

Sławomir Mentzen, Jakub Banaś i Aleksander Kowaliński będą liderami warszawskiej listy Konfederacji do Sejmu - poinformowano na środowej konferencji prasowej w Warszawie.

/ Konfederacja

REKLAMA

"Stoję tu z Jakubem Banasiem, ofiarą wykorzystywania prokuratury i służb przez państwo PiS. I mówię: nie będzie żadnej koalicji Konfederacji z PiS" - powiedział na konferencji prasowej współprzewodniczący Konfederacji, szef partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen.

"Przedstawiamy pierwsze 3 osoby na warszawskiej liście konfederacji. Na miejscu pierwszym będę ja. Ale skupię się na naszym kandydacie z miejsca numer dwa - Jakubie Banasiu - prawniku, przedsiębiorcy, menedżerze, asystencie społecznym prezesa NIK Mariana Banasia, a także ofierze politycznego wykorzystywania prokuratury, oraz służb w walce politycznej i w próbie ubezwłasnowolnienia Najwyższej Izby Kontroli. Jakub Banaś tym różni się od Mariana Banasia, że jeszcze bardziej nie lubi PiS-u, jeszcze bardziej chce PiS rozliczyć" - podkreślił Mentzen.

"Nie jesteśmy zainteresowani żadną koalicją z PiS-em. Nie będą nas przekupywać, nie będą nas zastraszać. Nie idziemy w ogóle w tym kierunku. Idziemy do wyborów po to, żeby zakończyć rządy PiS-u, a nie żeby je przedłużać - oświadczył lider Konfederacji.

Jakub Banaś, podkreślił, że przyświecają mu trzy cele, żeby wejść do polityki. "Pierwsze to ustawa Wilczka 2.0, po to, żeby państwo było silne, sprawne i efektywne. Drugi postulat to rozliczenie PiS-u. To formacja która kradnie, kłamie i korumpuje na skalę przemysłową. Trzecia rzecz, postulat jest związany z NIK. Ta instytucja pokazywała te wszystkie patologie, natomiast potrzebuje konkretnego narzędzia, żeby miała istotny wpływ na ten system. Tym narzędziem są uprawnienia prokuratorskie" - mówił Banaś.

Aleksander Kowaliński poinformował, że jest liderem środowiska narodowego w Warszawie, koordynatorem największego w Polsce klubu Konfederacji. "Nie mogę stać bezczynnie gdy widzę, co PiS robi z Polską, ale nie mogę też stać bezczynnie gdy widzę co Platforma Obywatelska robi z Warszawą. Czas z tym skończyć" - podkreślił. (PAP)

fos/ par/