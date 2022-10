Sylwestrowy konkurs Polsatu z zarzutami. "Ani konkurs, ani w Sylwestra"

fot. Zbigniew Osiowy / / FORUM

Jak sylwester, to i konkurs SMS organizowany przez telewizję. Jednak wcale nie jest łatwo wygrać, a Polsat nabijał widzów w "sylwestrowy konkurs". Sprawą zajął się UOKiK.

UOKiK ustalił, że organizatorzy sylwestrowego konkursu – Telewizja Polsat i Teleaudio Dwa mogli wprowadzić konsumentów w błąd co do zasad, kosztów uczestnictwa w konkursie, jego przebiegu

oraz możliwych do zdobycia nagród. Zarzuty odnoszą się zarówno do treści komunikatów słownych jak i graficznych przekazywanych podczas audycji z sylwestrowego koncertu przebojów, jak również treści wiadomości SMS, które dotyczyły przebiegu konkursu i były rozsyłane do uczestników w trakcie jego trwania.

Konsumenci, którzy 31 grudnia 2021 r. oglądali transmitowany na żywo koncert sylwestrowy Telewizji Polsat, mogli wziąć udział w konkursie SMS „Wygraj 100 000 zł lub auto oraz nagrody dodatkowe”. Prowadzący program zapewniali: „wystarczy, że wyślecie SMS o treści SYLWESTER pod numer 7370”, „dzisiaj gracie o jeden z tych czterech eleganckich samochodów”, „dzisiaj wieczorem dzwonimy wyłącznie do zwycięzców”. Zachęta do wysłania wiadomości SMS pojawiała się także na dole ekranu, wraz z dopiskiem „Reg.txt.str.463”.

Wbrew przekazom wysłanie pojedynczej wiadomości SMS (koszt 3,69 zł) nie umożliwiało udziału w grze o przewidziane nagrody, miało jedynie charakter zgłoszeniowy. Dopiero odesłanie odpowiedzi na dodatkowe dwa płatne SMS-y (o wybór nagrody głównej oraz o kod pocztowy) pozwalało na udział w kolejnym etapie konkursu. W rzeczywistości w noc sylwestrową konsumenci nie mogli jednak zdobyć obiecywanych nagród głównych. Wiadomość z zadaniem finałowym dostawali dopiero 5 stycznia 2022 r. i wtedy musieli wysłać kolejną, czwartą już wiadomość SMS (łącznie wydali więc 14,76 zł). Odpowiedzi na otrzymywane 31 grudnia i 1 stycznia SMS-y umożliwiały udział w grze o nagrody sylwestrowe i niespodzianki, czego nie sposób było wywnioskować z przekazu audycji. Wskazana zaś w komunikacji podczas programu strona 463 Telegazety odsyłała do całego spisu regulaminów i trzeba było wykonać kolejne działania, żeby znaleźć odpowiednie zapisy.

- Konsumenci mają prawo wymagać, aby kluczowe informacje dotyczące zasad konkursu, możliwych do zdobycia na poszczególnych etapach nagród i kosztów związanych z uczestnictwem były jednoznaczne i nie wprowadzały w błąd. Muszą mieć pewność, że mogą polegać na tym, co prowadzący przekazują im w trakcie programu na żywo – na tej podstawie podejmują decyzję dotyczącą swojego udziału w konkursie i wydatkowania pieniędzy na ten cel. Podobnie jest z konkursowymi wiadomościami SMS - ich treść powinna być jasna i zrozumiała dla konsumentów. Gdyby od razu wiedzieli, że gra wymaga od nich podjęcia dodatkowych czynności i wydania większych środków, mogliby nie zdecydować się na uczestnictwo - mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeżeli zarzuty się potwierdzą, Telewizji Polsat i spółce Teleaudio Dwa grozi kara w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu.