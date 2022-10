Sylwester w Zakopanem. TVP nie zamierza oszczędzać

fot. Marcin Szkodzinski / / FORUM

Sylwester, Zakopane, Zenon Martyniuk i TVP. Dla jednych hit, dla innych kicz. Coraz więcej miast deklaruje rezygnację z miejskich imprez sylwestrowych w imię oszczędności. Ale telewizja publiczna, która dostaje 2 mld złotych z budżetu państwa, na Sylwestrze oszczędzać nie zamierza.

Imprezy sylwestrowe szykuje i Polsat i TVP. Co do Polsatu nie można mieć większych zastrzeżeń — telewizja prywatna, w dodatku sama pokryje całość kosztów organizacyjnych, ponieważ Katowice zapowiedziały brak współfinansowania imprezy. Kolejny raz „Sylwestrowa Moc Przebojów” zostanie zorganizowana w Chorzowie na Stadionie Śląskim. I kolejny już raz zapłaci za nią w całości Polsat, choć rok temu impreza prawie się nie odbyła. Jak informuje portal Wirtualne media, koszty mają sięgać nawet 5 mln zł.

„Sylwester marzeń” TVP znowu w Zakopanem

Imprezy sylwestrowe z powodu oszczędności nie odbędą się m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Opolu, Szczecinie czy Częstochowie. TVP oszczędzać nie zamierza i ponownie w ostatni dzień roku „Sylwester marzeń” zawita do Zakopanego. Przypomnijmy, że po raz kolejny do budżetu TVP trafiły 2 mld złotych dotacji z budżetu państwa. W przyszłym roku nie będzie inaczej, a abonament dla odbiorców wzrośnie.

Pomimo narzekań mieszkańców Zakopanego na najazd turystów w ramach „Sylwestra marzeń”, jest to pewien booster dla lokalnej turystyki, gastronomii, handlu i pozostałych usług.

W kontekście tegorocznej frekwencji zastanawiający może być wpływ nocnej prohibicji w Zakopanem — czy mniej turystów będzie skłonnych udać się pod Tatry na najgorętszą noc w roku? To się okaże.

Z informacji Wirtualnych mediów wynika, że na Woronicza decyzja, co do sylwestra w Zakopanem, już zapadła. Umowy mają być zawarte w przeciągu tygodnia, jednak największą tajemnicą pozostają gwiazdy imprezy.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że nie będzie zaskoczenia — wystąpi spora liczba zespołów disco polo, w tym ulubieniec byłego prezesa Kurskiego — Zenon Martyniuk. Tradycja sylwestrowej imprezy TVP w Zakopanem sięga 2016 r., a jedynym wyjątkiem, kiedy sylwester nie zawitał pod Tatry, był pandemiczny 2020 rok — TVP bawiło się wówczas w Ostródzie.

Sylwester organizowany przez TVP do tanich nie należy. Jego koszt jest szacowany nawet na ponad 10 mln zł. Do imprezy dorzuca się rokrocznie Zakopane kwotą ok. miliona złotych. Czy wypada, by w trudnym czasie nie okazać solidarności z samorządami i ich mieszkańcami?

Średnio na antenie TVP2 i TVP Polonia „Sylwestra Marzeń” oglądało 4,9 mln widzów. Polsat został w tyle ze swoją „Sylwestrową Moc Przebojów”, którą na antenie Polsatu, Polsatu News i Polsatu 2 śledziło 3,01 mln widzów.

