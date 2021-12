Sylwester u Gordona Ramsaya to 2 tys. zł. I to bez alkoholu

fot. Leonard Zhukovsky / / Shutterstock

Narzekacie na drogie polskie bale sylwestrowe. To i tak niewiele w porównaniu do stawek, jakie Gordon Ramsay zaproponował klientom w swoich restauracjach. Za samo jedzenie trzeba zapłacić 345 funtów (około 19 tys. zł). Dodatkowe pieniądze trzeba wyłożyć, jeśli się te dania chce czymś popić.

By zjeść w nagrodzonej gwiazdką Michelina restauracji Petrus w południowo - zachodnim Londynie, trzeba przygotować sporo gotówki. Za siedmiodaniowy posiłek na 31 grudnia zapłacimy bowiem 345 funtów, co daje prawie 19 tys. zł. Od osoby. Kwota obejmuje także opłatę serwisową w wysokości 15 proc.

W skład tego bajońskiego menu wchodzi:

przystawka: sałatka z wędzonego węgorza i ziemniaków

grillowane foie gras

eskalopki z Wyspy Skye z truflami i sosem orzechowym

sola z Dover z grzybami leśnymi

główne danie: gołąb pieczony z Anjou z gruszką i sosem

deser nr 1: sorbet z cytrynowej marmolady, dyni i bergamotki

deser nr 2: mus orzechowy z lodami

Za alkohol trzeba zapłacić osobno i tutaj też nie należy się spodziewać niskich kwot. Na liście win znajdują się trunki, które kosztują kilka tysięcy funtów butelka. By zarezerwować procenty, należy wysłać e-maila do restauracji, by uzyskać listę cen win, ponieważ nie są one ujęte na stronie internetowej Petrusa.

Z kolei noworoczne menu w restauracji The River, także należącej do Ramsaya, to koszt 402,50 (2203 zl) za osobę, wliczając już 15 - proc. opłatę za obsługę.

