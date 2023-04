Sydney po ponad 100 latach przestało być najludniejszym miastem w Australii

Melbourne w stanie Wiktoria pokonało dominujące od ponad 100 lat Sydney w stanie Nowa Południowa Walia i zostało najludniejszym miastem Australii - poinformował dziennik "Sydney Morning Herald".

Wraz z szybko rosnącą populacją na obrzeżach Melbourne granice miasta zostały rozszerzone. Według danych rządowych z 2021 roku Melbourne ma 4 875 400 mieszkańców, czyli o 18 700 więcej niż Sydney.

Zgodnie z definicją Australijskiego Biura Statystycznego (ABS) do "znaczącego obszaru miejskiego", na podstawie którego wylicza się obecnie liczbę ludności w miastach Australii, włącza się wszystkie przedmieścia, w których żyje ponad 10 tys. osób.

"Do czasu spisu ludności z 2021 roku znaczący obszar Sydney miał większą populację niż Melbourne. Jednak wraz z włączeniem (przedmieść) Melton do Melbourne w najnowszej klasyfikacji Melbourne ma więcej ludności niż Sydney i to już od 2018 roku" - powiedział Andrew Howe z ABS.

Już w przeszłości Melbourne było największym miastem Australii. W wyniku gorączki złota w drugiej połowie XIX wieku Melbourne szybko się rozrosło i do 1905 roku przewyższało liczebnie Sydney.

"Rozwój Sydney został spowolniony przez znaczne straty netto mieszkańców spowodowane migracją wewnętrzną. Znacznie więcej ludzi wyprowadziło się z Sydney, udając się do innych części Australii, głównie do reszty stanu Nowa Południowa Walia, Queensland i Wiktorii, niż przeniosło się do Sydney z innych części Australii" - wyjaśnił demograf Nick Parr z Uniwersytetu Macquarie z siedzibą w Sydney.

Z kolei w Melbourne pojawiło się więcej ludzi dzięki migracji wewnętrznej netto w latach 2012-2017.

