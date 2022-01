Święto Trzech Króli. W czwartek nie zrobimy przelewu

Przerwy w bankach w noworoczny weekend

Niedostępny Blik, utrudnienia podczas płatności za zakupy przez internet, czy brak dostępu do systemu inwestycyjnego online – to tylko część problemów, które czekają na klientów części banków w nadchodzący, noworoczny weekend. Jak co tydzień na Bankier.pl sprawdzamy przerwy techniczne.