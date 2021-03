Świetny marzec dla akcji Orlenu. Hossa na przekór okolicznościom

fot. Bartosz Frydrych / FORUM

Akcje Orlenu gwałtownie drożeją od początku marca, a WIG-Paliwa stał się jedną z głównych gwiazd warszawskiej giełdy w ostatnim czasie. Co istotne otoczenie tym wzrostom niekoniecznie w pełni sprzyja, a sam Orlen wciąż pozostaje daleki od poziomów z 2019 roku.

Przez siedem pierwszych sesji marca wartość Orlenu urosła o 14 proc., na ósmej - w środę - koncern zyskuje kolejne 2,6 proc. To solidne wybicie w górę po trzech miesiącach dryfowania kursu w bok. Orlenowi wprawdzie wciąż daleko do choćby poziomu 100 zł notowanego w 2019 roku, jednak póki co marzec giełdowo dla spółki ma szansę zostać jednym z najlepszych miesięcy ostatnich lat. I to, mimo że entuzjazm inwestorów pojawił się w dość zaskakującym momencie.

Przede wszystkim początek marca stał pod znakiem mocnego wzrostu cen ropy naftowej. Orlen z kolei jest przede wszystkim firmą przetwarzającą ropę, a więc musi ją nabywać na rynkach. Dla Orlenu najkorzystniejszą jest sytuacja, gdy ropa zaczyna tanieć, wówczas może skorzystać ze swojej bardzo silnej pozycji na rynku paliw i śrubować marże. Z drugiej strony wcześniejsze marże były tak niskie, że w lutym Orlen mimo wyraźnego wzrostu cen ropy zdołał je poprawić. Teraz również inwestorzy mogą grać pod marże, jednak do ich mocnego skoku przydatny byłaby właśnie wspomniana zmiana trendu na ropie. Póki co wzrosty tymczasowo wyhamowały, a hossę na ropie zdławił nieco umacniający się dolar.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Jednocześnie znów wraca temat koronawirusa, który ponownie - jak pokazują testy - zaraża coraz więcej osób w naszym regionie. Ledwie poluzowano obostrzenia, a już w niektórych województwach zostały one zaostrzone. Niemniej wciąż nie jest to twardy lockdown, transport nie przeżywa takiego szoku, jak choćby przed rokiem, co przy tej złej informacji akurat dla Orlenu jest małym pozytywem.

Wzrosty w czasie politycznej burzy

Gorąco jest jednak nie tylko na samym rynku ropy naftowej i w temacie koronawirusa. Sporo działo się i wokół samej spółki, choć być może nie w takim sensie, w jakim chcieliby akcjonariusze. Blisko dwa tygodnie temu światło dzienne ujrzały opublikowane przez "Gazetę Wyborczą" nagrania dotyczące prezesa Orlenu, Daniela Obajtka, jeszcze z czasów gdy był samorządowcem. Jeden z zarzutów dotyczył m.in. kierowania firmą prywatną "z tylnego siedzenia". Pojawiły się nawet plotki, że taśmy Obajtek może przypłacić stanowiskiem, rzecznik rządu póki co jednak zaprzeczył, z kolei sam Obajtek zapewnił, że skupia się na pracy Orlenie i nagrania tego nie zmieniają.

Jednocześnie na celownik Orlen wzięła opozycja. Z jednej strony pojawił się m.in. zarzut, że spółka ma prezesa nominowanego przez Skarb Państwa, choć ten w akcjonariacie posiada jedyne 27,5 proc. akcji (przy rozdrobnieniu pozostałych daje to kontrolę). Z drugiej strony podnoszono zarzut "ukrytej" prywatyzacji majątku Skarbu Państwa poprzez konieczną sprzedaż części aktywów przy planowanej fuzji z Lotosem.

Pojawił się też temat zysków spółki i wysokich cen paliw. Spór ten, w który zaangażowali się m.in. prezes Obajtek i premier Tusk, szeroko podsumował Michał Żuławiński w swoim tekście, w którym sprawdzał "kto ma rację". Z punktu widzenia akcjonariuszy właśnie zbliża się moment, gdy kwestia zysku odgrywa jeszcze ważniejszą rolę niż zwykle. Spółka w poniedziałek miała pochwalić się raportem rocznym, przełożyła jednak jego publikację dopiero na 1 kwietnia.

Jaką dywidendę wypłaci Orlen?

Raport roczny to z kolei powrót tematu dywidendy. Z raportów kwartalnych wynika, że wynik netto za 2020 rok spadł o 0,9 mld zł rok do roku do 3,4 mld zł, ważniejsza jednak dla spółki EBITDA LIFO wzrosła o 2,9 mld zł do 12,1 mld zł. - PKN Orlen przewiduje powrót do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 3,50 zł na akcję z zysku za 2020 rok - zapowiedział jeszcze w lutym członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Jan Szewczak.

Z drugiej strony Orlen ma na głowie przejęcia i angażowany jest obecnie na wielu frontach, czego przykładem jest choćby wejście w segment prasowy. Przypomnijmy, ze w zeszłym roku Orlen również zapowiadał dywidendę na poziomie 3 zł, jednak wykorzystując przejęcie Energii zdecydował się na korzystniejszy dla Skarbu Państwa wariant, który uderzył inwestorów mniejszościowych po kieszeni.