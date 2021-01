Świetne nastoje w amerykańskim przemyśle

fot. Larry Downing / Reuters

Indeks ISM dla amerykańskiego przemysłu wyniósł w grudniu aż 60,7 pkt. To najwyższy poziom od przeszło dwóch lat.

Odczyt bliski jest poziomów, które notowano latem 2018 roku. Dla porównania w trakcie pierwszej fali pandemii indeks spadł do 41,5 pkt. Co istotne dzisiejszy odczyt wyraźnie przebił oczekiwania analityków, którzy spodziewali się go na poziomie 56,6 pkt.

Największa poprawa nastrojów odnotowana została jednak po stronie dostawców, co jest związane z wydłużeniem się terminów dostaw. W normalnych warunkach taką tendencję można byłoby wiązać z rosnącym popytem, w czasach koronawirusa można to jednak wiązać z problemami w łańcuchach dostaw. Stąd pozytywny wydźwięk odczytu budzi pewne wątpliwości.

- Przemysł kontynuował odbicie w grudniu. Ankietowani wskazywali, że ich firmy i dostawcy wciąż działają w nowych warunkach, jednak krótkoterminowe nieobecności oraz zamknięcia związane z pandemią ograniczają potencjał wzrostu. Niemniej nastroje panelistów pozostają optymistyczne, a nawet widoczna jest poprawa względem listopada - napisano w komentarzu.

ISM Index to wskaźnik obrazujący aktywność w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych, odpowiednik europejskiego PMI, publikowany przez amerykański Institute for Supply Management. Wartość wskaźnika powyżej 50 oznacza rozwój gospodarczy, natomiast wartość poniżej 50 oznacza recesję.

