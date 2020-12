Święta Bożego Narodzenia bez dodatkowych restrykcji

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz do 28 grudnia nie będą obowiązywały dodatkowe restrykcje poza już wprowadzonymi. Premier Mateusz Morawiecki i szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zaapelowali jednak o odpowiedzialność w okresie świątecznym z uwagi na pandemię.

Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w okresie świątecznym nadal obowiązują przepisy o obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Zabronione są również zgromadzenia powyżej pięciu osób. Imprezy lub spotkania mogą być organizowane jedynie w lokalach lub budynkach wskazanych jako adres zamieszkania lub pobytu organizatora. Regulacje obejmują jednak jedynie osoby, które nie mieszkają na stałe w danym gospodarstwie domowym. W praktyce oznacza to, że przy wigilijnym stole będzie mogła usiąść rodzina mieszkająca w danym gospodarstwie wraz z pięcioma zaproszonymi gośćmi.

Premier oraz przedstawiciele rządu apelowali jednak wielokrotnie, aby maksymalnie ograniczyć przemieszczanie się w okresie świątecznym i spędzać Boże Narodzenie w jak najmniejszym gronie, żeby ograniczyć transmisję koronawirusa. Przemieszczanie się między miastami nie jest natomiast ograniczone i regulowane rozporządzeniami.

Osoby, które wybierają się w tym okresie poza granice Polski, muszą liczyć się bądź z koniecznością odbycia w danym kraju kwarantanny, bądź wypełnienia specjalnego formularza zawierającego dane osobowe i ostatnie miejsca pobytu. Poszczególne kraje posiadają własne regulacje dotyczące obostrzeń, warunków wjazdu oraz pobytu na swoim terytorium. Szczegółowych informacji udzielają stale polskie placówki dyplomatyczno-konsularne i można je również znaleźć na stronie internetowej MSZ oraz portalu "Polak za granicą".

Wybierając się za granicę należy również pamiętać o obowiązującym do 31 grudnia przedłużonym zakazie lotów w międzynarodowym ruchu lotniczym. Z zakazu lotów wyłączone są jednak państwa UE, znajdujące się w strefie Schengen oraz lotniska w stanach Illinois i Nowy Jork w USA.

Ponadto o północy z poniedziałku na wtorek zostały wstrzymane do odwołania wszystkie loty z Wielkiej Brytanii do Polski, co ma związek z wykryciem nowej odmiany koronawirusa na Wyspach. Ponadto minister zdrowia wydał dyspozycje inspekcji sanitarnej, aby każda osoba, która przybyła do Polski z Wielkiej Brytanii miała możliwość przeprowadzenia bezpłatnych, szybkich testów poprzez skierowanie na takie testy przez sanepid.

Wracając do Polski obywatele kraju oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, albo pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, po przyjeździe do kraju są zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny.

Jeśli chodzi o limity w kościołach, może przebywać w nich maksymalnie 1 osoba na 15 m2 przy zachowaniu 1,5 m odległości od innych osób i zakryciu nosa i ust. Przemieszczając się w okresie świątecznym należy również pamiętać, że w dalszym ciągu mają obowiązywać ograniczenia liczby pasażerów w transporcie publicznym do 50 proc. liczby miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc.

Rząd nie wprowadził natomiast dodatkowych ograniczeń w sklepach i placówkach usługowych w okresie świątecznym. Do 27 grudnia - zgodnie z rozporządzeniem - otwarte są również sklepy i przywrócone zostały usługi w galeriach i parkach handlowych. W sklepach i placówkach handlowych, a także pocztowych do 100 m kw. powierzchni obowiązuje limit 1 osoba na 10 m kw. W sklepach i placówkach usługowych powyżej 100 m kw. limit to 1 osoba na 15 m kw. Utrzymane zostają godziny dla seniorów między 10 a 12.

Do 27 grudnia zawieszona jest natomiast działalność hoteli - mogą przebywać w nich wyłącznie osoby podróżujące służbowo, a także sportowcy, personel medyczny oraz pacjenci i opiekunowie.

Ponadto dzieci i młodzież szkolna wciąż od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym. W związku ze świętami Bożego Narodzenia od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć.

Premier wiele razy apelował o przestrzeganie zaleceń i obostrzeń, bo one mogą uratować ludzkie życie. Wskazał też, że "najlepsze prezenty" podczas Bożego Narodzenia to "odpowiedzialność i solidarność".

"Zostańmy w domach wyłącznie z najbliższą rodziną i spędźmy ten czas w ograniczonym gronie, bo od tego zależy wygrana z epidemią - najlepszy prezent, jaki dziś możemy dać sobie nawzajem" - apelował szef polskiego rządu.

Z podobnym apelem występował szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. "To są przede wszystkim apele do odpowiedzialności. Musimy się obronić przed trzecią falą. Jeżeli nie będziemy się na przełomie grudnia, stycznia zachowywać odpowiedzialnie i stosować do tych obostrzeń, które proponuje rząd, to skazujemy się na kolejną kumulację liczby zachorowań" – mówił Niedzielski.

Okres świąteczny zakończy się wprowadzeniem - jak mówił minister zdrowia - narodowej kwarantanny. Od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia, w tym zamknięcie hoteli i ograniczenie w działaniu galerii handlowych. Ponadto w noc sylwestrową od 31 grudnia od godz. 19.00 do 1 stycznia do godz. 6.00 będzie obowiązywał czasowy zakaz przemieszczania się. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

