Światowy Dzień Konsumenta. Zmiana zachowań i coraz więcej przestępstw

Fałszywe zbiórki pieniędzy dla Ukrainy, e-maile o rzekomej konieczności potwierdzenia nowej usługi bezpieczeństwa czy wyłudzenia "na amerykańskiego żołnierza" – cyberprzestępcy wyłudzają na potęgę. W ostatnim czasie liczba przestępstw dotyczących bankowości elektronicznej wzrosła blisko o 50 proc. Oszustwo może dotknąć każdego. We wtorek 15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta.

Codzienne zakupy przez internet są okazją dla oszustów, którzy - podszywając się pod instytucje bankowe, znane firmy lub platformy sprzedażowe - próbują wyłudzić dane osobowe, numer PESEL, kod do logowania do bankowości internetowej oraz zachęcić do wysłania przelewu na wskazany numer konta.

– Ostatnie lata, a w szczególności czas pandemii, przyczyniły się do zmian zachowań konsumentów i kanałów, z jakich korzystają. W dużej mierze Polacy przenieśli się do świata online. Na przestrzeni lat 2019 i 2020 sprzedaż online wzrosła aż o 35 proc. Co więcej, według raportu PwC niemal 85 proc. konsumentów nie zamierza zmniejszać częstotliwości zakupów przez internet. Ten trend nie ominął również usług finansowych. Obecnie 27 proc. z nich jest nabywane online - włączając w to kredyty hipoteczne. Co jednak ciekawe, dalej istnieje potrzeba fizycznego kontaktu z instytucją finansową w młodszej grupie konsumentów (18-24 lat). Może to wynikać z mniejszego doświadczenia oraz wiedzy młodych ludzi na temat produktów finansowych. Jest to jedno z zagrożeń, czy wręcz pułapek, czekających na konsumentów w wyniku przenoszenia się usług do świata wirtualnego – mówi Franciszek Olejnik, specjalista ds. rozwoju w spółce ActiveNow, doktorant w Katedrze Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ekspert wskazuje, że "ułatwienie dostępu do wiedzy oraz rosnąca transparentność produktów finansowych w wirtualnym świecie będą w nadchodzących latach coraz ważniejsze". W ostatnim czasie liczba ataków na klientów banków lawinowa wzrosła, wynika z danych zebranych przez redaktora Bankier.pl i PRNews.pl Wojciecha Boczonia.

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

"15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta, a słowa wypowiedziane przez Kennedy'ego 60 lat temu nabierają w obecnej sytuacji nowego znaczenia. Przypominamy więc: "Wszyscy jesteśmy konsumentami" – w sklepie, pociągu, banku czy zawierając umowę z operatorem telefonicznym, bez względu na to skąd przybywamy" – podaje UOKiK.

UOKiK uruchomił infolinię w języku ukraińskim: 801 440 220 oraz 22 290 89 16 i e-porady: [email protected]

"Wspólnie z 6 instytucjami: KNF, UKE, UTK, UODO, ECK oraz z Rzecznikiem Finansowym zaplanowaliśmy akcję komunikacyjną, w której dostarczymy niezbędnych informacji osobom przybywającym z Ukrainy. Opublikujemy różne materiały pomocnicze w formule vademecum, specjalnych podstron czy krótkich tekstów/grafik informacyjnych" – czytamy w materiale prasowym dotyczącym nadchodzącego Światowego Dnia Konsumenta.

Dodatkowo w czwartek, 17 marca, o godz. 13:00 zorganizowany zostanie webinar nt. polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich. Gościem będzie Leszek Mironiuk z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Wydłużamy również czas poradnictwa w piątek (18 marca) na infolinii konsumenckiej, do godziny 22:00, informuje UOKiK.

Światowy Dzień Konsumenta

Światowy Dzień Konsumenta, znany również jako Światowy Dzień Praw Konsumenta (z ang. World Consumer Rights Day), po raz pierwszy obchodzony był w 1983 r. w Stanach Zjednoczonych. Data święta nie jest przypadkowa. 15 marca 1962 r. John F. Kennedy wygłosił słynne przemówienie. Podczas przemowy ówczesny prezydent USA przedstawił cztery podstawowe prawa konsumenta, które aktualne są do dnia dzisiejszego – prawo do informacji, prawo do wyboru, prawo do reprezentacji oraz prawo do bezpieczeństwa.

W Polsce pierwszy Światowy Dzień Konsumenta o 15 marca 2000 r, czyli dwadzieścia dwa lata temu.

DF