Światowa sprzedaż elektroniki użytkowej i AGD z rekordem. Hitem sprzedaży komputery przenośne

Wartość światowego rynku technicznych dóbr konsumenckich, z wyłączeniem rynku Ameryki Północnej, wzrosła w pierwszej połowie 2021 r. o rekordowe 26 proc., do 433 mld dol. w porównaniu z analogicznym okresem ub. r - wynika z badań GfK. Hitem sprzedaży były m.in. komputery przenośne.

Jak wskazano w piątkowej informacji GfK, wartość światowego rynku technicznych dóbr konsumenckich (TCG, ang. Technical Consumer Goods), z wyłączeniem rynku Ameryki Północnej, wzrosła w pierwszej połowie 2021 r. o rekordowe 26 proc., do 433 mld dol. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Analitycy GfK oczekują umiarkowanego wzrostu w drugiej połowie br. Z kolei w całym 2021 r., jak szacują, sprzedaż osiągnie poziom 1,4 bln dol. na całym rynku urządzeń TCG, wliczając w to rynek Ameryki Północnej, co stanowiłoby 12-proc. wzrost i oznaczało nowy rekordowy poziom wartości światowej sprzedaży. "Głównym czynnikiem stymulującym obserwowane wzrosty jest fakt dalszego pozostawania konsumentów w domach oraz dostępność rozwiązań technologicznych zapewniających im możliwość zdalnej pracy, edukacji, rozrywki oraz zamawiania (lub samodzielnego przygotowywania) posiłków" - wskazano.

Eksperci zwrócili uwagę, że urządzenia IT i AGD cieszyły się popularnością, a wybrane kategorie IT i SDA (ang. Small Domestic Appliances) przekroczyły poziomy sprzedaży w porównaniu z 2019 r. (+27 proc. dla IT i +25 proc. dla SDA). "Inne kategorie urządzeń również powróciły do wzrostów w pierwszych sześciu miesiącach br." - stwierdzono. Ich sprzedaż rosła w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odpowiednio: w sektorach elektroniki użytkowej (+18 proc.), telekomunikacji (+30 proc.) i MDA (ang. Major Domestic Appliances), czyli dużego AGD (+26 proc.).

Jak wskazał Nevin Francis, ekspert GfK w branży TCG, "na podstawie analiz danych dot. szerokiego zakresu kategorii urządzeń TCG obserwuje się dla tego rynku średni wzrost cen o 26 proc. w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r.". Dodał, że trend ten rozpoczął się w trzecim kwartale 2020 r.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że komputery przenośne, poszukiwane i niezbędne urządzenia do wirtualnej pracy i nauki, były hitem sprzedażowym w regionach bardziej dotkniętych pandemią. "W pierwszej połowie 2021 r. odnotowano wzrost obrotów o 64 proc. w Ameryce Łacińskiej i o 50 proc. w Azji Południowo-Wschodniej (w tym w Indiach)" - czytamy. Dodano, że segmenty tzw. high performence i premium, takie jak gaming keyboards, wzrosły w tym okresie o 30 proc.

Dane GfK pokazują, że z kolei sprzedaż na rynkach telewizorów z ekranami powyżej 60 cali sięgnęła 11,3 mld dol. (+46 proc.). "Nowe technologie, takie jak np. GPU Sync, która zapewnia lepszą synchronizację z konsolami do gier, już osiągnęły udział w rynku na poziomie 18 proc. dla urządzeń powyżej 50 cali" - dodano. Eksperci zwrócili uwagę, że postępujący trend, w kierunku urządzeń premium powoduje też wzrost cen. "W pierwszej połowie 2020 r. telewizor kosztował przeciętnie 429 dol., obecnie, w pierwszej połowie 2021 r., jego średnia cena wzrosła 536 dolarów" - wskazano.

Dodano, że konsumenci coraz częściej sięgają po urządzenia premium. Na przykład rynek lodówek o dużej pojemności, typu side-by-side, wzrósł w pierwszej połowie br. o 36 proc., a modeli z więcej niż czterema drzwiami o 33 proc. Podobnie zachowywał się rynek urządzeń poprawiających higienę – w tym samy okresie sprzedaż kategorii pralek z funkcją parową prawie podwoiła się.

Zdaniem analityków w drugiej połowie roku zarówno detaliści, jak i same marki muszą przygotować się na systematyczne kurczenie się popytu. "Zjawisko to może być spowodowane ewentualnym znoszeniem lub łagodzeniem ograniczeń związanych z pandemią oraz inną redystrybucją części domowych budżetów wynikającą z wydatków konsumentów związanych z wakacjami i innymi aktywnościami w okresie letnim" - oceniono.

W ramach panelu detalicznego GfK regularnie gromadzi dane na temat sprzedaży z ponad 70 krajów świata dla produktów z takich segmentów jak: elektronika, fotografia, telekomunikacja, IT, wyposażenie biurowe oraz duże i drobne sprzęty gospodarstwa domowego. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ amac/