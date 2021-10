Światłowód Inwestycje ma 600 mln zł kredytu z EBI na rozwój szybkiego internetu

/ Shutterstock

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił spółce Światłowód Inwestycje, której współwłaścicielami są Orange Polska i holenderski fundusz emerytalny APG, kredytu w wysokości 600 mln zł (130 mln euro). Środki te wesprą tworzenie infrastruktury światłowodowej w regionach Polski o niedostatecznym zasięgu sieci - podał EBI w komunikacie.

Bank podał, że sieć umożliwi znaczne zwiększenie szybkości połączeń dostępnych dla użytkowników końcowych i do 2025 roku obejmie około 2,4 mln gospodarstw domowych.

EBI pełni funkcję jednego z głównych kredytodawców dla projektu, który będzie finansowany również przez banki prywatne: BNP Paribas Bank Polska, ING Bank, Santander Bank Polska i Société Générale BGK, KfW Ipex, mBank, Bank Pekao, PKO BP oraz Raiffeisen Bank International.

"Światłowód Inwestycje sfinalizował transakcję i tym samym uzyskał dostęp do finansowania w łącznej wysokości 3,1 mld zł, które obejmuje kredyt udzielony przez EBI. Sieć firmy Światłowód Inwestycje ma dotrzeć do 2,4 mln gospodarstw domowych do końca 2025 roku" - napisano w komunikacie.

Bank podał, że według Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego Komisji Europejskiej za rok 2020, zawierającego aktualny zestaw wskaźników dotyczących cyfryzacji i transformacji cyfrowej dla krajów UE, Polska należy do najmniej zaawansowanych państw w Europie pod względem stopnia cyfryzacji.

"W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce nastąpiła znaczna poprawa w zapewnianiu dostępu do internetu. Znajduje to odzwierciedlenie w ponadprzeciętnej dostępności bardzo szybkiego internetu, jak również dostępu do szerokopasmowej telefonii komórkowej. Jednocześnie ogólna liczba użytkowników stacjonarnych łączy szerokopasmowych jest niższa od średniej w UE, a różnica ta pogłębia się od 2015 roku. Niska dostępność internetu stacjonarnego jest szczególnie widoczna na obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia" - napisano.

"Ponieważ około 80 proc. projektu jest realizowane w regionach spójności, będzie on skierowany w szczególności do obszarów o niedostatecznym zasięgu sieci. Ponadto projekt wpisze się w działania w dziedzinie klimatu dzięki oszczędnościom energii generowanym przez użytkowników końcowych podłączonych do sieci FTTH" - dodano.

Światłowód Inwestycje to hurtowa spółka joint venture Orange Polska i APG, koncentrująca się na rynku FTTH. Do 2025 roku zamierza zbudować sieć światłowodową docierającą do 1,7 mln gospodarstw domowych zlokalizowanych głównie na obszarach o niskiej i średniej konkurencyjności. Wraz z 0,7 mln gospodarstw domowych, które Orange Polska włączył do swojej sieci, będzie oferować otwarty dostęp do sieci FTTH obejmującej 2,4 mln domów i biur w Polsce. (PAP Biznes)

