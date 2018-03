"Świąteczne" spadki na GPW. Mocne przeceny JSW i KGHM-u

Choć Wielkanoc dopiero za tydzień, na Książęcej już czuć świąteczny klimat. Przy bardzo niskich obrotach WIG20 spadł w poniedziałek o 0,7 proc. Ciężarem dla indeksu były spadki notowań państwowych gigantów.

Poniedziałek na GPW rozpoczął się od lekkich wzrostów, te nie trwały jednak długo, jeszcze przed południem bowiem indeksy z Książęcej wyraźnie się osunęły. Później jednak polskie blue chipy powoli odzyskiwały siły i im bliżej było do początku sesji w USA, tym bliżej kreski WIG20 się znajdował. Tuż przed 16 na indeksie zagościła nawet zieleń, mocna wyprzedaż z ostatniej godziny zepchnęła jednak indeks 0,7 proc. pod kreskę. Jeszcze więcej - 0,8 proc. - stracił WIG. To głównie zasługa słabej postawy średnich spółek, mWIG bowiem zakończył dzień 1,2 proc. pod kreską. Należy podkreślić jednak, że polskie spadki nie odbiegały od tego, co działo się na europejskich parkietach, gdzie również przeważała czerwień.

Za spore rozczarowanie uznać należy jednak obroty. Te na szerokim rynku wyniosły ledwie 544 mln zł. Podobne wartości notowane są zazwyczaj na GPW podczas długich weekendów, bądź świąt w Ameryce, tym razem jednak wynik ten "udało" się osiągnąć bez takiej "pomocy". Jedynym uzasadnieniem tak słabej aktywności inwestorów mogą być chyba tylko zbliżające się święta wielkanocne, do nich pozostały jednak jeszcze trzy pełne giełdowe dni (w piątek handlu nie będzie).

86,9 mln zł wobec 50,7 mln zł zysku rok wcześniej, przychody zaś po raz pierwszy w historii przekroczyły poziom 4 mld zł.

Niskie obroty nie przeszkodziły kilku spółkom w odnotowaniu sporych ruchów. Tak było np. z CCC, które umocniło się o 2,6 proc. po zaprezentowaniu bardzo dobrych wyników za 2017 rok . Zysk grupy sięgnął

Dobra postawa CCC, a także mBanku i Orlenu (obie spółki urosły o 1,2 proc.) nie wystarczyła jednak do zazielenienia całego indeksu WIG20. Przeważyły spadki państwowych gigantów. Aż 4,4 proc. stracił KGHM, któremu w ostatnich dniach nie służy polityczne zamieszanie wokół stolika prezesa oraz sytuacja na światowych rynkach surowcowych. Jeszcze więcej, bo aż 5,2 proc., straciła dziś JSW. 2,8 proc. straciła zaś Energa.

Ostrołęka nie dla Polimeksu?

Słabo radziły sobie także państwowe spółki spoza indeksu WIG20. Bogdanka straciła dziś 4,9 proc. i była tym samym drugą najgorszą spółką w składzie mWIG-u. Słabiej od niej wypadł inny państwowy podmiot - Polimeks. Akcje spółki potaniały aż o 10 proc. po informacji, że zarząd Elektrowni Ostrołęka sprzyja konsorcjum GE Power oraz Alstom Power w przetargu na budowę nowego bloku. Do tej pory wielu inwestorów wierzyło, że Polimex - choć złożył najdroższą ofertę - wygra przetarg z racji państwowych powiązań. Rykoszetem dostało także tworzące konsorcjum z Polimeksem Rafako, które potaniało dziś o 6,9 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3278,72 -0,59 -3,42 -5,33 -4,80 -6,43 DAX Niemcy 11787,26 -0,83 -3,52 -5,91 -2,30 -8,75 FTSE 100 W.Brytania 6888,69 -0,48 -2,19 -5,50 -6,11 -10,39 CAC 40 Francja 5066,28 -0,57 -3,00 -5,20 0,90 -4,64 IBEX 35 Hiszpania 9381,00 -0,13 -2,93 -5,27 -9,01 -6,60 FTSE MIB Włochy 22011,76 -1,24 -2,75 -3,06 9,03 0,72 ASE Grecja 790,05 0,55 -2,15 -5,61 24,29 -1,54 BUX Węgry 37087,05 0,40 -1,60 -3,97 15,55 -5,82 PX Czechy 1110,40 0,24 -0,56 0,81 13,01 2,99 RTS INDEX (w USD)* Rosja 1230,96 -2,42 -0,83 -7,07 9,45 6,63 BIST 100 Turcja 116420,30 -0,16 0,84 -2,00 28,81 0,94 WIG 20 Polska 2240,65 -0,73 -0,35 -6,97 0,26 -8,96 WIG Polska 58965,53 -0,79 -1,06 -5,90 -0,18 -7,50 mWIG 40 Polska 4557,61 -1,18 -3,34 -4,70 -4,97 -5,98

Mocne spadki na szerokim rynku zaliczyli także Krezus (-11,5 proc.), Mabion (-6,2 proc.), Izoblok (-4,4 proc.) oraz Vistula (-4,2 proc.). Mocno rośli zaś 4fun (+18,6 proc.) i Voxel (+7,2 proc.), który po piątkowej sesji zaprezentował wyniki finansowe . Sporo działo się także na Cognorze, którzy dziś był po raz pierwszy notowany bez dywidendy , której wypłata nastąpi 4 kwietnia. To, co system od kursu odciął, z nawiązką udało się jednak odrobić, a Cognor na koniec dnia znajdował się 6,9 proc. powyżej kursu odniesienia.

Adam Torchała