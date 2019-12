Świąteczne nastroje na GPW. Wzrosty mBanku

Choć ostatnia sesja przed świętami nie została okraszona zbyt wielką aktywnością inwestorów, to jednak główne indeksy zamknęły dzień na plusie. Wyróżniały się m.in. banki.

Okołoświąteczne sesje rzadko cieszą się popularnością wśród inwestorów i nie inaczej było dziś na GPW. Pod względem obrotów była to jedna z najsłabszych sesji ostatnich miesięcy, na szerokim rynku wskaźnik ten wyniósł ledwie 465 mln zł. Do wzmożonego handlu nie zachęcił nawet fakt, że dzisiejsza sesja była ostatnią, na której inwestorzy mogli sprzedać akcje, by ich sprzedaż ujęta była w rozliczeniu podatkowym za 2019 rok.

Choć inwestorzy mogli narzekać na głębokość rynku, to jednak same indeksy nie rozczarowały. Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 zyskał 0,7 proc. osiągając poziom 2.142,54 pkt., WIG zwyżkował o 0,6 proc. do 57.569,71 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,6 proc. do 3.884,54 pkt., a sWIG80 pozostał bez większych zmian na 11.907,89 pkt. Rynki pozytywnie odebrały m.in. poniedziałkowe doniesienia, że Chiny zapowiedziały obniżkę ceł importowych na szeroką gamę towarów, w tym żywność, artykuły konsumpcyjne i części do produkcji smartfonów. Z drugiej strony polskich inwestorów nie wystraszyły słabe dane z polskiej budowlanki.

Wśród największych spółek na GPW po około 4 proc. wzrosły kursy akcji mBanku i CD Projektu. Kurs CD Projektu znalazł się na nowym, historycznym maksimum. Po piątkowej premierze serialu "Wiedźmin", realizowanego przez Netflix, flagowa gra CD Projektu "Wiedźmin 3" utrzymywała się w weekend na pierwszym miejscu rankingu sprzedaży na platformie Steam. Ponadto spółka poinformowała w piątek, że zawarła porozumienie z Andrzejem Sapkowskim, autorem Sagi Wiedźmińskiej. CD Projekt dzięki dzisiejszym wzrostom wyprzedził pod względem kapitalizacji Bank Pekao i jest obecnie 5. największą polską spółką na giełdzie.

mBank z kolei prowadził peleton banków, których indeks sektorowy zyskał dziś 0,7 proc. i należał do najlepszych na rynku. W gronie dziewięciu rosnących spółek w WIG20 znalazły się trzy banki: mBank, Santander i Pekao. Bankom nie przeszkodził nawet fakt, że UOKiK wydał stanowisko ws. październikowego wyroku TSUE dot. kredytu frankowego p. Dziubaków, w którym uważa, że skutki wyroku odnoszą się do każdej umowy zawierającej klauzule niedozwolone. Zdaniem urzędu, banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy.

Na szerokim rynku wzrostami mocno rósł Polimex (+10 proc.). Spółka podała, że otrzymała od Narodowego Centrum Badania i Rozwoju wiadomość o dopuszczeniu konsorcjum, w skład którego wchodzą: Polimex, Politechnika Warszawska, Transition Technologies S.A. oraz Energoprojekt-Warszawa S.A. do realizacji Fazy III programu pod nazwą "Program Bloki 200+, Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe".

Ponad kreską dzień zakończyła też Celon Pharma (+5 proc.), której zarząd poinformował, że spółka złożyła wniosek do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) o spotkanie (pre-IND meeting) mające na celu konsultację naukową, doprecyzowanie głównych elementów rozwoju klinicznego fazy III oraz strategii regulacyjnej esketaminy Celon DPI na tamtejszym rynku.

W pierwszej połowie dnia kurs Polnordu zwyżkował nawet o kilkadziesiąt procent (ostatecznie +8 proc.), po tym jak spółka poinformowała w piątek wieczorem, że z zakończonej już oferty akcji serii T pozyska łącznie 137,5 mln zł - Polnord przydzielił 64,85 mln akcji, z czego 63,7 mln zł trafi do węgierskiego Cordia International, o ile zgodę na dokonanie koncentracji wyrazi UOKiK.

Warto dodać, że poniedziałkowa sesja była ostatnią przed świętami. Choć wigilia nie jest w Polsce urzędowo wolna od pracy, na GPW postanowiono, że będzie to tzw. dodatkowy dzień bez sesji. Patrząc na dzisiejszą aktywność, wydaje się to decyzją jak najbardziej słuszną. Handel wróci na Książęcą w piątek. Wówczas również nie należy spodziewać się szczególnej aktywności, choć Polska będzie miała do nadrobienia np. dwie sesje w USA (Wall Street pracuje 24. i 26. grudnia). Kolejny dodatkowy dzień bez sesji przypada 31 grudnia, kolejny tydzień zatem również będzie mocno poszarpany pod względem giełdowym.

Adam Torchała/PAP Biznes