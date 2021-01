Świat komentuje zamieszki w USA

fot. MediaPunch / BACKGRID USA

Wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym - napisał w czwartek w nocy na Twitterze prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do środowych wydarzeń w USA.

"Wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym. Władza zależy od woli wyborców, a nad bezpieczeństwem państwa i obywateli czuwają powołane do tego służby. Polska wierzy w siłę amerykańskiej demokracji" - napisał Andrzej Duda.

Prezydent RP odniósł się do wydarzeń, które rozegrały się w środę w stolicy USA.

Do gmachu Kongresu, w którym trwało posiedzenie zatwierdzające głosowanie Kolegium Elektorów, wtargnęli zwolennicy Donalda Trumpa. Doszło do starć z policją, podczas zamieszek wybito część okien oraz zdemolowano drzwi. Stacja NBC podała, że zmarła postrzelona na terenie Kapitolu kobieta. Pojawiają się informacje o rannych policjantach oraz kilkunastu aresztowanych manifestantach.

Wtargnięcie zwolenników prezydenta do Kongresu i ewakuacja parlamentarzystów stanowi bezprecedensowe wydarzenie w historii Stanów Zjednoczonych.

Demonstrantom udało się wejść m.in. do sali obrad Izby Reprezentantów oraz biura szefowej tej izby Nancy Pelosi. Zdjęcia przechadzających się po korytarzach Kongresu sympatyków Trumpa z flagami Konfederacji oraz bronią obiegły zszokowany świat.

Barack Obama i Bill Clinton obwiniają Trumpa o wzniecenie przemocy

"Historia słusznie zapamięta dzisiejszą przemoc na Kapitolu, wznieconą przez urzędującego prezydenta, który nadal głosi bezpodstawne kłamstwa na temat wyniku legalnych wyborów, jako moment wielkiej hańby i wstydu dla naszego narodu" - napisał Obama w opublikowanym na Twitterze oświadczeniu.

Były prezydent dodał, że nie można się oszukiwać, że wydarzenia w Waszyngtonie były całkowitą niespodzianką. Doprowadziła do nich postawa części polityków Partii Republikańskiej i sprzyjających im mediów, które głosiły coraz bardziej oderwaną od rzeczywistości narrację i nie chciały przyznać wyborczego zwycięstwa Joe Bidenowi - wyjaśniał Obama.

Według byłego prezydenta republikańscy politycy mogą teraz kontynuować to zachowanie "podsycając wściekłe płomienie" lub postarać się je gasić. "Mogą wybrać Amerykę" - podkreślił.

Obama zaznaczył, że jest podbudowany zachowaniem wielu członków Partii Republikańskiej, na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym, którzy "odmówili zastraszenia i honorowo wywiązywali się ze swoich obowiązków". Wezwał też wszystkich Amerykanów do wspierania prezydenta-elekta Bidena w "przywróceniu wspólnego celu naszej polityce".

"Dziś stanęliśmy w obliczu bezprecedensowej napaści na nasz Kapitol, naszą Konstytucję i nasz kraj; była ona napędzana ponad czterema latami toksycznej polityki szerzącej celową dezinformację, siejącej nieufność do naszego systemu i stawiającej Amerykanów przeciwko sobie" - napisał na Twitterze Clinton.

Ten ogień został rozpalony przez Trumpa i jego najbardziej zagorzałych zwolenników, wielu z nich w Kongresie, którzy chcieli obalić wyniki wyborów, które przegrał - kontynuował były prezydent. Dodał, że wybory prezydenckie były wolne, liczenie głosów przebiegało uczciwie, a ich rezultat jest ostateczny i pokojowy proces przekazania władzy musi być kontynuowany.

Bush: Tak kwestionuje się wyniki wyborów w republice bananowej

Clinton wezwał do odrzucenia przemocy i wspólnego posuwania się naprzód, z poszanowaniem konstytucji. "Zawsze wierzyłem, że Ameryka składa się z dobrych, przyzwoitych ludzi. Wciąż w to wierzę" - powiedział Clinton.

Były prezydent USA z ramienia Republikanów napisał w oświadczeniu, że wraz z małżonką Laurą z "niedowierzaniem i przerażeniem" oglądał sceny chaosu w gmachu Kapitolu, do którego w środę wtargnęli na kilka godzin sympatycy prezydenta USA Donalda Trumpa.

"To przyprawiający o mdłości i łamiący serce widok. Tak kwestionuje się wyniki wyborów w republice bananowej, a nie w naszej demokratycznej republice" - stwierdził. Bush dodał, że jest "przerażony lekkomyślnym zachowaniem niektórych przywódców politycznych od czasu wyborów".

"Gwałtowny atak na Kapitol i zakłócenie konstytucyjnie nakazanego posiedzenia Kongresu został przeprowadzony przez ludzi, których pasje zostały podsycone przez kłamstwa i fałszywe nadzieje" - ocenił.

Premier Włoch potępia przemoc w Waszyngtonie

Premier Włoch Giuseppe Conte, komentując na Twitterze zamieszki w Waszyngtonie, oświadczył, że przemoc jest nie do pogodzenia z korzystaniem z praw politycznych i swobód demokratycznych.

Szef włoskiego rządu w oświadczeniu po włosku i po angielsku napisał: "Śledzę z wielkim zaniepokojeniem to, co dzieje się w Waszyngtonie. Przemoc jest nie do pogodzenia z korzystaniem z praw politycznych i swobód demokratycznych".

"Pokładam zaufanie w trwałość i siłę instytucji Stanów Zjednoczonych" - dodał Conte.

Stoltenberg: Sceny w Waszyngtonie szokujące

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg określił gwałtowne zamieszki do jakich doszło w środę w Waszyngtonie jako "szokujące sceny". Podkreślił, że wynik wyborów prezydenckich w tym kraju musi zostać uszanowany.

"Szokujące sceny w Waszyngtonie; wynik tych demokratycznych wyborów musi zostać uszanowany" - napisał Stoltenberg na Twitterze.

Szefowa KE: Wierzę w siłę amerykańskich instytucji i demokrację

Wierzę w siłę amerykańskich instytucji i demokrację. Pokojowe przekazanie władzy leży u jej podstaw. Joe Biden wygrał wybory. Nie mogę się doczekać współpracy z nim jako kolejnym prezydentem USA. - napisała w środę na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.

"Kongres Stanów Zjednoczonych to świątynia demokracji. Bycie świadkiem dzisiejszych scen w Waszyngtonie to szok. Ufamy, że Stany Zjednoczone zapewnią pokojowe przekazanie władzy Joe Bidenowi" - napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Boris Johnson: Haniebne sceny

Premier Boris Johnson i inni czołowi brytyjscy politycy potępili w środę wieczorem sceny rozgrywające się w Waszyngtonie, gdzie zwolennicy prezydenta USA Donalda Trumpa wdarli się na Kapitol, uniemożliwiając formalne zatwierdzenie zwycięstwa Joe Bidena.

"Haniebne sceny w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone opowiadają się za demokracją na całym świecie i teraz ważne jest, aby nastąpiło pokojowe i uporządkowane przekazanie władzy" - napisał Johnson na Twitterze.

"Stany Zjednoczone słusznie są bardzo dumne ze swojej demokracji i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych brutalnych prób udaremnienia legalnego i właściwego przekazania władzy" - oświadczył minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

"Straszliwe sceny z USA. To nie są +protestujący+ - to bezpośredni atak na demokrację i parlamentarzystów realizujących wolę narodu amerykańskiego" - napisał z kolei lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer.

"Sceny z Kapitolu są zupełnie przerażające. Solidarność z tymi w USA, którzy są po stronie demokracji oraz pokojowego i konstytucyjnego przekazania władzy. Hańba tym, którzy podżegali do tego ataku na demokrację" - oświadczyła szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon.

Trudeau: Kanada jest głęboko zaniepokojona

"Kanadyjczycy są głęboko zaniepokojeni i zasmuceni atakiem na demokrację, do którego doszło w Stanach Zjednoczonych, które są naszym najbliższym sojusznikiem i sąsiadem. Przemoc nigdy nie wygra z wolą narodu. Demokracja w Stanach Zjednoczonych musi być uszanowana i tak się stanie” - napisał premier Kanady Justin Trudeau.

Wcześniej po południu, w czasie gdy zaczęły się zamieszki w Waszyngtonie, Trudeau udzielał wywiadu stacji radiowej NEWS1130 w Vancouver.

Podkreślił wówczas, że Kanada śledzi rozwój sytuacji i dodał, zwracając uwagę na siłę amerykańskich instytucji demokratycznych, że „w USA dokonuje się właśnie ważny proces wyborczy i myślę, że wszyscy chcemy i potrzebujemy tego, by proces ten odbywał się w sposób właściwy i pokojowy”.

Macron: Nigdy nie ustąpimy przemocy skierowanej przeciwko demokracji

"Chcę wyrazić naszą przyjaźń i wiarę w Stany Zjednoczone. To co się dzisiaj wydarzyło w Waszyngtonie bez wątpienia nie jest amerykańskie. Wierzymy w siłę naszych demokracji. Wierzymy w siłę amerykańskiej demokracji" - powiedział po angielsku Macron w nagraniu zarejestrowanym w Pałacu Elizejskim.

Bolsonaro poparł Trumpa

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro poparł w środę Donalda Trumpa kwestionującego wynik ostatnich wyborów prezydenckich w USA i mówił o "licznych falszerstwach" podczas tych wyborów. Bolsonaro jest znanym sojusznikiem Trumpa.

W odpowiedzi na prośby dziennikarzy o ocenę środowych zajść w Waszyngtonie Bolsonaro oświadczył: "Widziałem dzisiaj wszystko. Chyba wiecie, że jestem powiązany z Trumpem? A więc znacie moją odpowiedź".

W nagraniu wideo umieszczonym później w mediach społecznościowych dodał, że "było wiele doniesień o fałszerstwach (wyborczych w USA), bardzo wiele".

aszw/ jm/