Suszarka do ubrań pozwala zaoszczędzić czas, miejsce i pieniądze. Czym kierować się przy zakupie?

Nowe technologie coraz śmielej wkraczają do naszych domów. Wiele z nich może odciążyć nas w dbaniu o porządek i czystość. Jednym z takich urządzeń jest suszarka do ubrań. Sprawdzamy, jaki sprzęt wybrać, aby być zadowolonym i by elementem wystroju naszego mieszkania przestało być pranie rozstawione w salonie.

Zalety suszarek, czyli dlaczego warto

Suszarki do ubrań, podobnie jak zmywarki, powoli ale skutecznie rewolucjonizują proces prania i suszenia tkanin i podejście do obowiązków domowych z tym związanych. Wyjaśniamy dlaczego:

Oszczędność czasu:

czas suszenia to 2-3 godziny, pranie rozłożone w salonie suszy się kilkanaście godzin; trzeba też wziąć pod uwagę konieczność jego rozwieszania i składania

prania z suszarki nie trzeba prasować, wystarczy jeszcze ciepłe wyjąć i nosić bądź ułożyć w szafie

wiosną, kiedy nie działają już kaloryfery, lub latem w deszczowe dni pranie ustawione w mieszkaniu schnie bardzo długo i nierzadko niezbyt estetycznie pachnie. Przy posiadaniu suszarki nie ma tego problemu

suszarka pozwala po wakacjach czy krótszych wyjazdach ogarnąć pranie i suszenie w jeden dzień. To szczególnie przydatne dla rodzin z małymi dziećmi, które po wyjazdach zwykle mają kosze pełne prania. Rodzice odpieluchowujący swoje maluchy również docenią szybkość, z jaką ubrania wrócą czyste do szafy

użytkownicy suszarek potwierdzą, że w domu jest mniej kurzu. Suszarka wyłapuje luźne włókna z tkanin i gromadzi je w filtrze, gdy tymczasem przy wieszaniu i strzepywaniu prania na wolnostojącej suszarce kurz gromadzi się na meblach

Oszczędność miejsca:

pranie nie stoi na środku salonu lub na balkonie, ale po wyjęciu z suszarki jest gotowe do schowania do szafy

Oszczędność pieniędzy i energii:

nowoczesne urządzenia, szczególnie te z pompą ciepła, jednorazowo droższe przy zakupie, nie podwyższą rachunków za prąd

ubrania wyjęte z suszarki są miękkie, dlatego można śmiało zrezygnować z kupowania osobno płynów do zmiękczania tkanin

Co wziąć pod uwagę przy wyborze

Rozpiętość cenowa poszczególnych urządzeń w sklepach jest ogromna. Najtańsze modele można kupić za około 1-1,5 tys. zł, najdroższe oscylują nawet wokół 5 tys. złotych. Czas suszenia to 2-3 godziny. Wśród obecnych na rynku urządzeń można wybierać także pod względem głębokości, do najmniejszych pomieszczeń zakupić można suszarki płytsze niż 50 cm, do większych 60-65 cm, w których jednorazowo wysuszymy więcej ubrań. Poniżej opisujemy rodzaje suszarek i wskazujemy najbardziej przydatne funkcje. Opisujemy też sposób montażu.

Rodzaje suszarek elektrycznych

Suszarki ze względu na sposób działania można podzielić na cztery rodzaje: wywiewowe, kondensacyjne, suszarki z pompą ciepła i pralko-suszarki.

Suszarki wywiewowe (nazywa się je także ewakuacyjnymi lub wentylacyjnymi) to najprostsze i najtańsze spośród urządzeń do suszenia prania. Sprawdzą się w pomieszczeniach z dobrą wentylacją, przeznaczonych na pralnie, gdzie stale wilgotne powietrze nie będzie przeszkadzać. Ich działanie polega na wdmuchiwaniu gorącego powietrza do bębna, na zewnątrz zaś wydostaje się para wodna pochodząca z suszonego prania. Jeśli takie urządzenie ma stanąć w zwykłej łazience w bloku, będzie wymagać podłączenia do instalacji wentylacyjnej. W tej sytuacji nie poleca się zabudowywania jej w szafie.

Suszarki kondensacyjne to najbardziej popularne obecnie urządzenia na rynku. Pracują na zasadzie zmiany (kondensacji) pary powstałej w wyniku suszenia w wodę. Woda ta musi być albo zebrana do specjalnego pojemnika (który trzeba opróżniać, ale dzięki temu sprzęt może stać w dowolnym miejscu, potrzebuje tylko podłączenia do prądu), albo odprowadzona do kanalizacji.

Wiele suszarek kondensacyjnych posiada funkcję pary. Pozwala ona niemal całkowicie wyeliminować konieczność prasowania odzieży, bo para skutecznie usuwa powstałe podczas prania zagięcia. Są też urządzenia, których bęben po zakończeniu suszenia obraca się, dopóki nie zostanie opróżniony - dzięki czemu ubrania się nie gniotą.

Najdroższe, ale też najciekawsze i najbardziej funkcjonalne są suszarki kondensacyjne z pompą ciepła. Jak działają? W suszarce z pompą ciepła ogrzane powietrze następnie ulega schłodzeniu, co powoduje usunięcie wilgoci. W ten sposób powstaje zamknięty obwód, w którym nie traci się ciepła (energii). Jest to najbardziej ekologiczne rozwiązanie, dające także najmniejsze zużycie prądu. Suszenie odbywa się w niższej temperaturze niż w innych rodzajach suszarek, co pozwala chronić delikatne tkaniny przed zniszczeniem.

Pralko-suszarki najczęściej są wybierane do małych pomieszczeń, w których nie ma miejsca na dwa osobne urządzenia. Ich plusem jest to, że po zakończonym praniu nie ma potrzeby przekładania prania do innego urządzenia, jak to jest przy posiadaniu pralki i suszarki osobno. Użytkownicy pralko-suszarek jako minus wskazują zaś fakt, że tym urządzeniom zdarza się nie dosuszyć prania, przez na jakiś czas trzeba je po wyjęciu z pralko-suszarki rozwiesić w klasyczny sposób. Do suszenia potrzebny jest bowiem większy bęben albo do prania należy wkładać mniejszą ilość odzieży, by miała ona potem przestrzeń do suszenia.

Koszty zakupu i eksploatacji

Najtańsze są suszarki wywiewowe. Można je kupić już za około 1000-1500 zł. One też są najmniej energooszczędne i najczęściej skazane na najniższą klasę energetyczną. Suszarki kondensacyjne to koszt wyższy minimum o kilkaset złotych. Najdroższe są suszarki z pompą ciepła - średnio ich ceny zaczynają się od 2000 zł. One są jednak najbardziej energooszczędne.

Ile prądu zużywa suszarka?

Najbardziej oszczędne suszarki z pompą ciepła zużyją rocznie ok. 194 kWh na rok, co daje około 130 złotych. Przy suszarce wywiewowej, bez pompy ciepła, wartości te należy pomnożyć przez dwa. Zgodnie z danymi producentów jeden cykl suszenia dla programu Bawełna, pobiera 1,96 kWh przy pełnym załadunku.

Ceny prądu od 1.01.2022 roku (brutto, 5% VAT):

Enea – 0,63 zł /kWh

/kWh Energa – 0,70 zł /kWh

/kWh PGE – 0,68 zł /kWh

/kWh E.ON – 0,59 zł /kWh

/kWh Tauron – 0,64 zł /kWh

Najbardziej przydatne funkcje

Przydatność funkcji zależy od osoby czy rodziny, która z danego urządzenia będzie korzystać:

Jedni potrzebują dużej suszarki (i mają ją gdzie postawić) - takiej, która zmieści na raz dużą objętość ubrań i wysuszy je tak, że będą gotowe do włożenia do szafy. Ubrania w dużym bębnie (w urządzeniach głębokości ok. 60-65 cm) zdecydowanie mniej się gniotą, a w urządzeniu o załadunku 9 kg można wysuszyć duży koc lub kołdrę.

Dla innych ważniejsze będą przede wszystkim mniejsze gabaryty i bezobsługowość (brak konieczności przekładania ubrań z pralki do suszarki), więc zdecydują się na pralko-suszarkę. Tu jednak cały cykl będzie trwał dłużej.

Najbardziej przydatne funkcje (fot. Colleen Michaels / Shutterstock)

Jakie ciekawe i przydatne funkcje mają suszarki do ubrań:

automatyzacja, tzw. szósty zmysł - system sam dobiera do ubrań długość programu i temperaturę, aby nie niszczyć tkanin

czujnik temperatury

obustronne drzwiczki

wskaźnik pozostałego czasu

oświetlony bęben

proste prasowanie: chroni przed zagnieceniami, przed zakończeniem suszenia, chłodzi i puszy ubrania, porusza też bębnem do czasu wyjęcia ubrań

funkcje prasowania poprzez wpuszczanie do bębna pary wodnej, która rozprasowuje zagniecenia; można też stosować w celu odświeżenia ubrań, które nie nadają się jeszcze do prania

przesunięcie czasu suszenia, aby cykl zakończył się w dogodnym dla nas momencie

zabezpieczenie przed dziećmi - rodzice docenią możliwość blokady urządzenia

samoczyszczący się z włókien i osadów wymiennik ciepła

drzwi w rozmiarze XXL, umożliwiające wysuszenie np. dużych zasłon

łatwy dostęp do filtrów

opcja samoczyszczenia

możliwość sterowania za pomocą smartfona (niektóre modele)

programy do suszenia najdelikatniejszych tkanin: można dzięki temu suszyć nawet wełnę i jedwab

opcja pielęgnacji zimowych ubrań, np. kurtek puchowych: czujnik skanuje tkaniny, sprawdzając przy tym ich poziom wilgotności i dobiera suszenie tak, by były chronione. W efekcie puchowe ubrania są maksymalnie chronione

Gdzie ustawić i jak podłączyć suszarkę elektryczną

Aby uruchomić większość suszarek dostępnych na rynku, potrzebne będzie jedynie: gniazdko elektryczne.

Suszarki wywiewowe wydmuchują ciepłe powietrze na zewnątrz (najlepiej więc jeśli stoją w pomieszczeniu typu pralnia, z dobrą wentylacją), a większość kondensacyjnych parę wodną skrapla do specjalnego pojemnika, który wystarczy regularnie opróżniać - nie wymagają więc podłączenia do odpływu. Te mogą stanąć w dowolnym pomieszczeniu w domu – w łazience, kuchni, przedpokoju, a nawet w szafie.

Suszarkę można zabudować w szafie (fot. Dariusz Jarzabek / Shutterstock)

Te modele, które nie mają tego pojemnika na wodę, są podłączone do odpływu. Instaluje się je tak samo jak pralkę. Producenci do niektórych modeli dodają nawet specjalne przyłącze. Te urządzenia powinny zatem stać w łazienkach bądź pralniach.

Jeśli posiadamy osobno pralkę i osobno suszarkę, to drugie urządzenie może albo stanąć obok pralki, albo na niej, na specjalnym łączniku. Łącznik ten często posiada także wbudowaną wyciąganą półkę/blat, który można wysunąć, aby na niego wyjmować wysuszone pranie i móc je od razu składać. W tym przypadku należy pamiętać też o tym, że oba urządzenia powinny być podobnych rozmiarów - pralka nie może być mniejsza od suszarki.