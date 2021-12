Surowe obostrzenia w Austrii. Nie będzie nocnych zabaw w sylwestrową noc

fot. Birute Vijeikiene / / Shutterstock

Od 27 grudnia w Austrii ponownie obowiązują surowe środki dotyczące zwalczania pandemii. Szczególnie dotknięta ograniczeniami będzie branża gastronomiczna, odczują je również organizatorzy imprez masowych, także tych noworocznych – informuje w poniedziałek portal Puls24. Tymczasem w Wiedniu omikron odpowiada już za większość nowych infekcji.

Od poniedziałku 27 grudnia będzie obowiązywać dla gastronomii godzina policyjna, wyznaczona na godz. 22. Dotyczy to również barów hotelowych. Anulowano zapowiadaną wcześniej możliwość całonocnych zabaw w lokalach gastronomicznych w sylwestrową noc – wiadomo już, że 31 grudnia restauracje mają zostać zamknięte także o godz. 22. „Powodem jest groźna fala omikronu, której nadejście ma być opóźniane wszelkimi dostępnymi sposobami” – dodaje Puls 24.

Zmieniły się również zasady dotyczące imprez masowych. W mniejszych, rodzinnych uroczystościach, takich jak wesela czy urodziny, może uczestniczyć do 25 osób – pod warunkiem, że są to osoby z grupy 2G (zaszczepione lub takie, które przechorowały COVID-19). Uczestnicy imprez gromadzących do 500 osób także muszą posiadać zaświadczenie o szczepieniu lub przejściu COVID-19.

Jeśli chodzi o wydarzenia większe, do 1000 osób, konieczny będzie test PCR, wykonany najpóźniej 72 godziny przed wydarzeniem. Uczestnicy imprez do 2000 osób muszą należeć nie tylko do grupy G2, ale dodatkowo być zaszczepieni dawką przypominającą.

Branże gastronomiczna i turystyczna niechętnie przyjęły nowe regulacje. Przepisów broni minister zdrowia Wolfgang Mueckstein, podkreślając, że „nie można wkroczyć w falę omikronu, nie podejmując żadnych działań”.

Biuro wiedeńskiego radnego ds. zdrowia Petera Hackera (SPOe) ogłosiło w niedzielę wieczorem, że omikron, potwierdzony w stolicy dopiero niecałe dwa tygodnie temu, już teraz odpowiada za ponad 50 proc. nowych infekcji. „Omikron jest dominującym wariantem w Wiedniu, jest już 552 aktywnych przypadków w stolicy federalnej. Zakłada się, że w najbliższych dniach udział Omikronu będzie nadal rósł” – informuje wiedeński "Kurier".

W całej Austrii w ciągu ostatniej doby potwierdzono ogółem 1550 nowych infekcji Covid-19 oraz 16 zgonów, spowodowanych infekcją. Aktualnie na oddziałach covidowych przebywa 1207 pacjentów, a na intensywnej terapii – 383.

Marzena Szulc