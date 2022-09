Surowe kary nie poprawią bezpieczeństwa na drogach. Co pomoże?

Katowice wdrażają Inteligentny System Transportowy

Kosztem ok. 88,6 mln zł do jesieni przyszłego roku Katowice wdrożą Inteligentny System Transportowy (ITS), mający poprawić płynność ruchu w mieście oraz przyczynić się do podniesienia atrakcyjności transportu publicznego. Modernizacja obejmie 112 katowickich skrzyżowań.