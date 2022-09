Surowe kary dla kierowców miały zwiększyć bezpieczeństwo drogowe. Jak jest w rzeczywistości?

fot. Halfpoint / / Shutterstock

Surowe kary dla kierowców miały zwiększyć bezpieczeństwo drogowe. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl zwracają uwagę, że na razie efekt nie jest imponujący.

Zaostrzenie kar dla kierowców na początku bieżącego roku oczywiście miało na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego. Potwierdza to uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2328). Obecnie można już się pokusić o pierwsze wnioski dotyczące wpływu bardziej restrykcyjnych kar dla kierowców na bezpieczeństwo drogowe. Tym bardziej że Główny Urząd Statystyczny niedawno opublikował półroczne dane na temat wypadków drogowych oraz ich ofiar. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl regularnie analizują takie ciekawe statystyki, które GUS publikuje co kwartał. Na razie nie można stwierdzić, że najnowsze dane wskazują na wyraźny efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa drogowego. To ważna informacja w kontekście kolejnych zmian taryfikatora mandatów (planowanych na 17 września br.), a także wprowadzonego niedawno wglądu ubezpieczycieli w historię punktów karnych.

Dane warto porównywać w ujęciu rocznym

Można żałować, że bardziej szczegółowe, kwartalne i półroczne statystyki GUS-u na temat liczby wypadków drogowych są dostępne dopiero od początku 2020 r. Ze względu na tę okoliczność podczas analizowania dostępnych informacji trzeba brać pod uwagę wpływ pandemii COVID-19 na liczbę wypadków drogowych i stłuczek oraz mobilność rodaków. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl na podstawie danych GUS sprawdzili, jak od pierwszej połowy 2020 r. do analogicznego okresu bieżącego roku wyglądała liczba wypadków drogowych, kolizji (stłuczek) i zabitych oraz rannych na drodze. „Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, kolizje to zdarzenia drogowe, które skutkują tylko szkodami majątkowymi” - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Poniższa tabela przygotowana przez Ubea.pl pokazuje dość duże różnice wyników pomiędzy poszczególnymi półroczami. Mianowicie drugie połowy 2020 roku i 2021 roku wypadają znacznie gorzej pod względem bezpieczeństwa drogowego. Wakacyjna mobilność Polaków zwykle pogarsza statystyki dotyczące liczby stłuczek, wypadków drogowych oraz ich ofiar. „Z uwagi na sezonowość bezpieczeństwa drogowego (zwiększoną również przez pandemiczne restrykcje) pierwszą połowę bieżącego roku warto porównać z analogicznymi okresami 2020 roku oraz 2021 roku” - uważa Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Liczba wypadków drogowych, ofiar i kolizji od I poł. 2020 roku do I poł. 2022 roku I poł. 2020 II poł. 2020 I poł. 2021 II poł. 2021 I poł 2022 Wypadki drogowe 10 357 13 183 9 795 13 021 10 144 Ofiary wypadków – ogółem 12 740 16 214 12 307 16 353 12 644 Ofiary wypadków – zabici 1 091 1 400 982 1 263 888 Ofiary wypadków – ranni 11 649 14 814 11 325 15 090 11 756 Kolizje drogowe 174 237 207 809 198 463 222 164 179 645 Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie danych GUS

Niepokoić może półroczna liczba rannych

Roczne porównanie nie wygląda szczególnie dobrze dla pierwszego oraz drugiego kwartału bieżącego roku, bo względem pierwszej połowy 2021 r. wzrosła liczba wypadków (zmiana z 9795 do 10 144). Zabitych na drodze było wprawdzie najmniej w pięciu analizowanych półroczach (888 osób od stycznia do czerwca br.), ale niepokój wzbudza stosunkowo wysoka liczba rannych. Osób z poważnymi obrażeniami po wypadku drogowym było w pierwszej połowie bieżącego roku więcej (11 756) niż od stycznia do czerwca 2020 r. (11 649) oraz 2021 r. (11 325). „Lepiej wyglądała natomiast sześciomiesięczna liczba stłuczek (179 645 w I poł. 2022 r.), która mocno spadła w ujęciu rocznym” - mówi Paweł Kuczyński.

Druga połowa roku może być znacznie gorsza

Dane GUS na temat wypadkowości drogowej z pierwszej połowy bieżącego roku są dopiero pierwszymi, które warto brać pod uwagę w kontekście ewentualnego wpływu surowszych kar dla kierowców. Trzeba pamiętać, że te statystyki nie uwzględniają jeszcze dostępu zakładów ubezpieczeniowych do bazy danych o mandatach. Ubezpieczyciele formalnie zyskali taki dostęp 17 czerwca br. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych jeszcze nie uwzględnia „mandatowych” informacji i dopiero tworzy odpowiednie rozwiązania informatyczne. Nie można też zapominać, że większość jeżdżących niebezpiecznie kierowców ma OC, którego cena się nie zmieni jeszcze przez kilka następnych miesięcy. „Takie osoby dopiero przy zakupie kolejnej polisy odczują skutki niedawno wprowadzonego rozwiązania” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar.

Zatem dane na temat bezpieczeństwa drogowego w III kw. 2022 r. mogą być szczególnie interesujące. Chodzi również o to, że letni kwartał nie będzie objęty covidowymi restrykcjami, które obowiązywały chociażby na początku bieżącego roku. Ze względu na wakacyjną mobilność rodaków kolejne statystyki wypadkowości mogą być wysokie. Wydaje się prawdopodobne, że pod względem bezpieczeństwa drogowego druga połowa bieżącego roku będzie gorsza od poprzedniej pomimo nowego taryfikatora mandatów. Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej połowie 2020 r. oraz 2021 r. miało miejsce tylko 43-44% całorocznej liczby wypadków. „Złe wiadomości z polskich dróg zwiększą ryzyko podwyżek na rynku obowiązkowych ubezpieczeń OC. Wspomniane obowiązkowe polisy w sierpniu niestety znacząco podrożały (o ok. 2% względem lipca br.)” - informuje Paweł Kuczyński.