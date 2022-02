Sura i Kochalski: Postulat przeglądu strategii polityki pieniężnej jest zdumiewający

fot. Krystian Maj / / FORUM

Postulat przeglądu strategii polityki pieniężnej złożony przez Eugeniusza Gatnara i Łukasza Hardta jest zdumiewający - napisali w artykule dla "Rzeczpospolitej" członkowie RPP Rafał Sura i Cezary Kochalski. Ich zdaniem, dotychczasowa strategia polityki NBP bardzo dobrze się sprawdziła.

"(...) Warto odnieść się do postulatu przeprowadzenia przeglądu strategii polityki pieniężnej (zgłoszonego przez Eugeniusz Gatnara i Łukasza Hardta - PAP). Otóż, dotychczasowa strategia polityki pieniężnej NBP, a więc strategia celu inflacyjnego stosowana od ponad dwóch dekad bardzo dobrze się sprawdziła, o czym świadczą makroekonomiczne wyniki polskiej gospodarki z tego okresu (...). Jej kluczową zaletę stanowi z jednej strony możliwości stabilizowania inflacji na niskim poziomie w dłuższym okresie, a z drugiej elastyczność, co umożliwia łagodzenie wpływu szoków na koniunkturę czy zatrudnienie. Jest to szczególnie pożądane w warunkach wystąpienia takich szoków jak szok pandemiczny czy szoki surowcowe, ponieważ dążenie do zbyt szybkiego obniżenia inflacji do celu wiąże się zwykle z wysokim kosztem dla sfery realnej gospodarki" - napisali członkowie Rady.

Sura i Kochalski wskazali, że „Założenia polityki pieniężnej” NBP co roku się zmieniają, choć jednocześnie utrzymywane są fundamenty strategii NBP, a wiec sam poziom celu, jego średniookresowy charakter oraz reżim płynnego kursu walutowego.

Dodali, że były już członek RPP Eugeniusz Gatnar i kończący 20 lutego kadencję Łukasz Hardt, nie zgłaszali jak dotąd potrzeby gruntownej rewizji czy weryfikacji takiego podejścia.

"To oczywiście nie może dziwić, bo żaden bank centralny jak dotąd nie odszedł od strategii celu inflacyjnego. Jedyne, co fundamentalnego zrobiły najważniejsze banki centralne w ostatnich latach, to de facto podniosły nieznacznie swe cele inflacyjne oraz explicite przyznały, że będą dopuszczać przez pewien czas wyższą od celu inflację. Zdumiewające jest zatem, że nagle na koniec swojej kadencji dwóch członków Rady sugeruje konieczność przeglądu tej strategii, pozostawiwszy niejako w testamencie wykonanie tej pracy swoim następcom" - piszą Sura i Kochalski.

Gatnar i Hardt zaproponowali w połowie stycznia, aby wzorem Europejskiego Banku Centralnego, Narodowy Banki Polski przeprowadził fundamentalny przegląd strategii polityki pieniężnej.

Ich zdaniem, przegląd powinien obejmować zagadnienia prawne (m.in. podział kompetencji między zarządem a Radą, jak też to, na ile tolerancja Rady dla trwale ujemnej realnej stopy procentowej zgodna jest z zapisami Konstytucji RP i ustawy o NBP), ale też takie tematy jak m.in. rola systemu rezerwy obowiązkowej, wpływ transformacji energetycznej na procesy inflacyjne, starzenie się społeczeństwa i wpływ tego procesu na mechanizmy transmisji monetarnej, interakcje polityki pieniężnej z polityką fiskalną i makroostrożnościową, czy wreszcie transformacja cyfrowa, a zwłaszcza kwestia zasadności wprowadzenia cyfrowego złotego.

"Urzędujący członkowie RPP nie powinni kontestować decyzji Rady"

Urzędujący członkowie RPP nie powinni kontestować decyzji Rady, ponieważ dyskredytowanie podjętych działań źle służy realizacji podstawowego celu NBP, a więc zapewnianiu stabilności cen - napisali w artykule dla "Rzeczpospolitej" członkowie RPP Rafał Sura i Cezary Kochalski.

Sura i Kochalski polemizują z artykułem opublikowanym w połowie stycznia autorstwa byłego już członka RPP Eugeniusza Gatnara i kończącego kadencję w Radzie 20 lutego Łukasza Hardta. Tekst Sury i Kochalskiego został drogą mailową "polecony uwadze" mediom przez Biuro Prasowe NBP.

"(...) Obowiązują decyzje podjęte przez większość Rady. Oczywiście mogą być one różnie oceniane, jednak członkowie Rady, zwłaszcza urzędujący członkowie, nie powinni ich kontestować, a zwłaszcza przedstawiać ich jako pasmo kosztownych błędów, niekompetencji i pomyłek, tym bardziej, że przesłanki ku takim ocenom są nadzwyczaj wątłe, a zwłaszcza nieprawdziwe. Umniejsza to bowiem autorytet Rady i wiarygodność prowadzonej przez nią polityki pieniężnej. To w wyniku takich ocen powtarzane są potem nieprawdziwe opinie, jakoby popełniono jakieś poważne błędy, co oczywiście nie sprzyja ograniczaniu oczekiwań inflacyjnych, do których sami autorzy artykułu przywiązują tak dużą wagę" - piszą Sura i Kochalski.

Ich zdaniem dyskredytowanie podjętych działań źle służy realizacji podstawowego celu NBP, a więc zapewnianiu stabilności cen.

Sura i Kochalski twierdzą, że RPP w komunikacji nie sugerowała rzekomej preferencji dla słabego kursu złotego.

"To nieuprawnione opinie nieprzychylnych komentatorów, pod którym podpisują się niestety także autorzy artykułu. W komunikatach Rady zaznaczana jest możliwość wykorzystania różnych instrumentów, w tym interwencji, nie podawane jest jednak nawet w jakim one mogą być potencjalnie kierunku. Wszystko zależy tu od oceny warunków rynkowych" - napisali urzędujący członkowie RPP.

"I w tym miejscu jeszcze jedna uwaga: nie ma żadnych problemów kompetencyjnych między Radą i zarządem NBP. Nic bardziej błędnego. To dwa organy NBP, których kompetencje i uprawnienia są precyzyjnie określone w ustawie o NBP. Trzeba dodać, że większość Rady właśnie te, jak i inne, działania zarządu popierała. Jeszcze dziwniejsze jest wywodzenie, że utrzymanie takiego lub innego poziomu realnych stóp procentowych może być niezgodne z Konstytucją lub ustawą o NBP. To pogląd całkowicie błędny" - dodali.

Kadencja Kochalskiego w RPP upływa pod koniec 2025 r., a nominowanego przez Senat Sury w połowie listopada 2022 r.

W maju Krajowa Rada Sądownictwa zawnioskowała do prezydenta RP o powołanie Sury wolne stanowisko sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Członek RPP poinformował wówczas PAP Biznes, że procedury nominacji mogą potrwać bardzo długo i trudno powiedzieć, kiedy się zakończą. (PAP Biznes)

tus/ ana/