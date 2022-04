Sura (RPP): Będą kolejne podwyżki stóp proc. Inflacja w 2022 i 2023 r. będzie dalece odbiegać od celu

/ NBP

Im bardziej luźna jest polityka fiskalna rządu w warunkach wysokiej inflacji, tym bardziej zdecydowana musi być reakcja władz monetarnych, więc podwyżki stóp procentowych się nie zakończyły - powiedział portalowi WNP członek RPP Rafał Sura. Dodał, że inflacja w 2022 i 2023 r. będzie dalece odbiegać od celu.

"Przy czym wspomniane tarcze (antyinflacyjne - PAP) tylko chwilowo łagodzą inflację, a w perspektywie 2023 i 2024 roku będą utrudniać nam sprowadzenie inflacji do celu, gdyż wówczas, po ich wygaśnięciu, możemy obserwować tak zwany efekt sprężyny. Podstawowy kanon z polityki pieniężnej brzmi: im bardziej luźna polityka fiskalna rządu w warunkach wysokiej inflacji, tym bardziej zdecydowana musi być reakcja władz monetarnych. Stąd nasze, tak zdecydowane podwyżki stóp, które się nie zakończyły, jak chcieliby co niektórzy sugerować" - powiedział cytowany przez WNP Sura.

"Osobiście uważam, że stopy będziemy podnosić w skali i tempie adekwatnym do napływających danych makroekonomicznych. Zaś celem zaostrzania polityki pieniężnej pozostaje niezmiennie sprowadzenie inflacji w granice celu, to jest poniżej 3,5 procent, tak szybko, jak będzie to możliwe" - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że w związku z podwyżkami stóp procentowych rząd wraz z KNF i NBP wpracuje m.in. nad ułatwieniem korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Sura zaznaczył w rozmowie z WNP, że w marcu inflacja przekroczyła psychologiczną granicę 10 proc., a wszystkie dostępne dane utwierdzają RPP w przekonaniu, że scenariusz sprowadzania inflacji do celu w średnim okresie jest mało prawdopodobny.

"Inflacja, między innymi poprzez wojnę na Ukrainie i procesy zapoczątkowane podczas pandemii, w bieżącym i przyszłym roku będzie dalece odbiegać od celu inflacyjnego NBP. (...) Dostępne nam prognozy inflacji wskazują, że w najbliższych miesiącach roczna dynamika cen będzie przekraczać 10 proc. w ujęciu rok do roku, a więc powyżej projekcji marcowej" - dodał.

RPP od października siedmiokrotnie podwyższyła stopy procentowe - referencyjną łącznie o 440 pb do 4,50 proc. - to najwyższy poziom stóp od grudnia 2012 r. W samym kwietniu podwyżka wyniosła 100 pb.

