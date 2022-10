Sura (NBP): Być może nie będzie trzeba dalej podnosić stóp proc., ale nie jest to przesądzone

/ Katolicki Uniwersytet Lubelski

Być może nie będzie trzeba dalej podnosić stóp proc., ale nie jest powiedziane, że w zależności od wyników projekcji z XI cykl nie będzie kontynuowany - powiedział Radiu PiK członek zarządu NBP Rafał Sura. Dodał, że inflacja może jeszcze wzrosnąć, ale w I połowie 2023 r. będzie hamować, o ile utrzymane będą tarcze.

"Polski bank centralny od października ubiegłego roku rozpoczął cykl podwyżek. One były bardzo znaczące. Zatrzymaliśmy się póki co na poziomie, który teraz obserwujemy (6,75 proc. - PAP) i nie jest powiedziane, że jeśli w listopadzie bank centralny przedstawi projekcję inflacji i wzrostu PKB, to nie będzie kontynuowany cykl podwyżek. Póki co widzimy słabnącą, a nawet ujemną dynamikę kredytów w gospodarce. A więc działania, które założyliśmy jako bank centralny, przynoszą efekty. Nie ma w tej chwili popytu na kredyt, spada zdolność kredytowa, przedsiębiorcy i konsumenci, którzy mają zaciągnięte kredyty, większą część dochodów muszą przeznaczać na ich obsługę. Zdolność innych podmiotów do zaciągania nowych kredytów też spadła. Z punktu widzenia polityki pieniężnej cel został osiągnięty i należy się przyjrzeć, jak w przyszłych miesiącach te procesy się kształtować" - powiedział Sura w materiale zamieszczonym 18 października.

"Równolegle obserwujemy, że inne banki centralne na świecie zacieśniają politykę pieniężną, w z związku z tym będziemy obserwować w skali światowej chłodzenie gospodarek. To wszystko powinno sprzyjać niższej akcji kredytowej, więc inflacja powinna słabnąć, a jak inflacja będzie słabnąć, to w przyszłości bank centralny być może nie będzie musiał sięgać do narzędzia jakim jest podnoszenie stóp procentowych" - dodał.

Według Sury, w najbliższych miesiącach należy się spodziewać inflacji na wysokim poziomie, z możliwością dalszych niewielkich jej wzrostów.

W pierwszym i drugim kwartale przyszłego roku Sura oczekuje wyhamowania CPI, przy założeniu, że rząd przedłuży obowiązywanie tarczy antyinflacyjnej.

Sura od 28 lipca jest członkiem zarządu NBP. Wcześniej przez 5,5 roku był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, z zasiadania w której w lipcu złożył rezygnację - przed upływem pełnej 6-letniej kadencji.

8 sierpnia ukazało się postanowienie prezydenta RP z dnia 31 maja o powołaniu Rafała Sury na sędziego NSA. Z powodu braku złożenia ślubowania przed prezydentem, co jest wymagane przez prawo, żeby objąć stanowisko, Sura nie został sędzią NSA. (PAP Biznes)

