Sura: Decyzja ws. interwencji walutowej była dobra. NBP chce wspierać eksport

Dobrze, że w NBP dokonał interwencji na rynku walutowym - to przejaw współpracy RPP i Zarządu NBP w ramach wspierania eksportu - powiedział PAP Biznes członek RPP Rafał Sura. Dodał, że RPP poprzez wcześniejszą komunikację stworzyła przestrzeń do interwencji na mocy wyłącznej decyzji Zarządu NBP.

"Od początku szoku pandemicznego można zaobserwować, że krajowa aktywność gospodarcza jest częściowo ograniczana przez brak wyraźnego i trwałego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego kryzysem oraz luźnej polityki pieniężnej NBP. Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy dostrzega tę zależność i sygnalizuje o niej w komunikatach po swoich posiedzeniach. Dobrze, że w tych trudnych gospodarczo czasach Zarząd NBP podjął się interwencji na rynku walutowym. Osobiście, ostatnią interwencję NBP na rynku walutowym, postrzegam jako przejaw dobrej współpracy RPP i Zarządu NBP na niwie wspierania opłacalności polskich eksporterów, choć z całą mocą chcę podkreślić, że to decyzja Zarządu. Rada poprzez wcześniejszą komunikację, stworzyła jedynie przestrzeń w tej materii" - napisał w wypowiedzi przesłanej PAP Biznes Sura.

"Pamiętajmy, że w niewielkiej otwartej gospodarce ważnym mechanizmem oddziaływania polityki pieniężnej jest kanał kursowy. Dlatego pewne osłabienie złotego przyczynia się do wzrostu konkurencyjności cenowej polskich produktów, co jest niezmiernie istotne dla utrzymania rynków zbytu przez eksporterów i szybszego ożywienia gospodarczego po zakończeniu pandemii. Bank centralny musi na bieżąco analizować powyższe zależności i ich wyniki uwzględniać przy dalszych działaniach" - dodał.

NBP dokonał w piątek 18 grudnia interwencji na rynku walutowym w kierunku osłabienia złotego - wynikało z informacji PAP Biznes w źródle zbliżonym do banku centralnego.

Złoty osłabiał się w piątek po interwencji nawet do 4,51 za euro, a w poniedziałek testował poziomy nawet nieco powyżej 4,52/EUR i zakończył sesję w okolicy 4,50, co oznacza ok. 1,4 proc. deprecjację względem początku piątkowej sesji.

RPP od czerwca odnosi się w oficjalnej komunikacji do kursu złotego. Rynek odbiera to jako preferencję banku centralnego dla słabszych poziomów złotego w okresie odbudowy gospodarki po kryzysie.

Sformułowanie obecnie używane (minutes, informacja po posiedzeniu) przez RPP brzmi: "(...) krajowa aktywność gospodarcza może być także ograniczana przez [...] brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP".

Według założeń polityki pieniężnej na 2021 r. będzie ona realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym.

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)

