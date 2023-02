Suplementy diety na cenzurowanym. Resort zdrowia chce nawet 1 mln złotych kary

Suplementy diety na cenzurowanym. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe zasady sprzedaży tych produktów. Preparaty mają zniknąć z półek w pobliżu okienek w aptekach, a także kas na stacjach benzynowych i w marketach. Zmiany mają dotknąć także ich reklamowania, a za złamanie obostrzeń mają grozić wysokie kary - podaje Prawo.pl.

fot. lidiasilva / / Shutterstock

Jak informuje serwis Prawo.pl, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia to reakcja na rosnącą sprzedaż suplementów diety. Wartość sprzedaży leków OTC (wydawanych bez recepty) i suplementów diety (wraz z dietetycznymi środkami spożywczymi) w aptekach, sklepach i internecie wyniosła w 2020 roku ponad 15 mld zł, czyli - jak wynika z analiz firmy badawczej PMR Ltd. Sp. z o.o. - o prawie 4 proc. więcej niż przed pandemią Covid-19.

Według Prawo.pl odpowiedzią resortu zdrowia na ten trend ma być nowelizacja, która wprowadzi nowe zasady reklamy suplementów diety (projekt nowelizacji dodaje m.in. nowy art. 27a do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia). Zgodnie z projektem suplementy diety będą musiały zniknąć z półek w pobliżu okienek w aptekach, a także kas na stacjach benzynowych i w marketach.

Ponadto resort zdrowia chce zakazać wykorzystywania w reklamach suplementów wizerunku osób wykonujących zawody medyczne (np. lekarzy), a nawet przedmiotów, które u przeciętnego odbiorcy mogą budzić skojarzenie z medycyną (stetoskopów, ciśnieniomierzy itp.). Reklamy nie będą mogły być kierowane do małoletnich poniżej 12. roku życia, ograniczona zostanie także - jak informuje Prawo.pl - możliwość prezentowania ich m.in. w aptekach czy punktach aptecznych. Nowe regulacje mają zapobiec wprowadzaniu konsumentów w błąd przez tworzenie podobieństw w stosunku do produktów leczniczych (chodzi zwłaszcza o tzw. marki parasolowe).

Jak ustalili dziennikarze Prawo.pl., za niezgodne z art. 27a reklamowanie i prezentowanie suplementów diety będzie grozić od 10 tys. zł do nawet 1 mln zł kary. Zdaniem ministerstwa kary mają być „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”, a ich obecna wysokość nie spełnia tych kryteriów, zwłaszcza w odniesieniu do dużych firm.

Tak duża rozpiętość wysokości kar zaniepokoiła przedsiębiorców. Zauważają między innymi, że brakuje kryteriów, którymi mieliby się posługiwać inspektorzy kontrolujący reklamę i „prezentację” (pojęcie użyte w projekcie) suplementów diety czy to w aptece, czy w sklepach. Polska Izba Handlu podkreśla, że wysokość kar w odniesieniu do naruszenia przepisów może znacznie obciążyć budżet placówki „bez odniesienia się do jakiegokolwiek miarkowania tej kary”.