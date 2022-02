Suplementy diety jemy garściami. Wydaliśmy na nie o pół miliarda złotych więcej w 2021 r.

fot. nokwalai / / Shutterstock

O pół miliarda wzrosły w 2021 r. wydatki Polaków na suplementy diety. Sprawny marketing branży i rosnąca dbałość o zdrowie pobudzą sprzedaż także w tym roku – czytamy we wtorkowej „Rzeczpospolitej".

"Rzeczpospolita" powołując się na udostępnione jej dane firmy badawczej PMR zauważa, że polskie wydatki na suplementy diety zwiększyły się w zeszłym roku do 6,4 mld zł, czyli o 8 proc. w porównaniu z 2020 r.

"Jak ocenia Monika Stefańczyk, dyrektor działu analiz rynku farmaceutycznego w PMR, do wzrostu rynku suplementów diety w 2021 r. przyczyniło się zwiększenie sprzedaży w kategoriach produktów niezwiązanych bezpośrednio z infekcjami na Covid-19, na które mniej wydawaliśmy w 2020 r. (w tym np. odżywek dla osób aktywnych fizycznie). Jednocześnie nadal rosła sprzedaż produktów na odporność. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost rynku, były podwyżki cen" - czytamy.

Jak podaje "Rz", silnym wsparciem w sprzedaży są wydatki marketingowe branży suplementów diety, która jest jednym z największych reklamodawców w mediach tradycyjnych, na czele z radiem i telewizją, co wynika także z liczby wprowadzanych na rynek nowości. "W 2021 r. w rejestrze prowadzonym przez głównego inspektora sanitarnego (GIS) złożono ponad 21,6 tys. powiadomień dotyczących suplementów wprowadzanych na polski rynek. To wprawdzie nieco mniej niż w rekordowym 2020 r., gdy takich powiadomień zarejestrowano prawie 25 tys., ale i tak oznacza to stały napływ nowości wspieranych zwykle działaniami marketingowymi" - pisze "Rz".(PAP)

mchom/ dki/