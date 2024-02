850% w rok. Akcje kalifornijskiej spółki kontynuują rajd napędzane hossą AI

Zyskująca na hossie AI kalifornijska spółka Super Micro Computers, która trafia na nagłówki zdecydowanie rzadziej niż Nvidia, Arm Holding czy ASML, pobiła je wszystkie jeśli chodzi o wzrost notowań w ostatnim roku. I to razem wzięte.

fot. tech_BG / / Shutterstock

Równo rok temu za jedną akcję spółki Super Micro Computers, znanej też jako Supermicro, płaciło się 93 USD. W ciągu ostatnich 12 miesięcy notowania spółki rozgrzały się do czerwoności i przebiły poziom 880 USD, osiągając wczoraj najwyższy wynik w historii. Imponujący wzrost o ponad 848% w rok czyni spółkę jednym z największych zwycięzców hossy sztucznej inteligencji. Dla porównania Nvidia zyskała w tym samym czasie 221%, a Arm Holding (od debiutu we wrześniu) ok. 100%.

Porównanie notowań Supermicro (niebieski) z Nvidią i ARM Holding (Tradingview)

Tylko w środę, 14 lutego, notowania Supermicro umocniły się o 11,25%, a w handlu posesyjnym o kolejne 3%. Spółka kontynuuje rajd, w czym w ostatnich dniach pomogła jej rekomendacja analityków Barclays. W nowej notatce podnieśli swój roczny docelowy poziom cen akcji Supermicro do 961 USD. Wcześniejsza prognoza wynosiła 691 USD.

W swojej ocenie analitycy Barclays powołali się na korzystne katalizatory popytu w Azji i rosnące zaległości w realizacji zamówień. Główną przyczyną kosmicznego wzrostu notowań Supermicro jest oczywiście hossa AI. Spółka dostarcza infrastrukturę najnowocześniejszym centrom danych na świecie, z których korzystają zawodnicy wagi ciężkiej, tacy jak Meta i Amazon.

Rozwiązania spółki znajdują zastosowanie w trenowaniu sztucznej inteligencji, przez co można zaliczyć ją do grona sprzedawców łopat i kilofów podczas gorączki złota wokół trendu AI. Biznes Supermicro łączy się ściśle z Nvidią, której chipy są wykorzystywane w serwerach produkowanych przez spółkę. Nowoczesne techniki chłodzenia, które zmniejszają zapotrzebowanie na energię w centrach danych, redukcja kosztów oraz wysoka wydajność operacyjna pozwoliły Supermicro sięgnąć po tytuł lidera w swoim sektorze. Czy wyniki spółki i prognozy analityków uzasadniają jednak wycenę jej akcji?

W ostatnim kwartale zeszłego roku Supermicro osiągnęło zysk netto w wysokości 296 mln USD, czyli prawie dwa razy więcej niż w poprzednim kwartale oraz 68% więcej niż rok wcześniej. Zysk na akcję wyniósł 5,59 USD, pobijając o 8,32% prognozowane 5,16 USD. To również o 71% więcej niż w analogicznym kwartale 2022 roku.

Sprzedaż netto w wysokości 3,66 mld USD wyraźnie pobiła 2,12 mld USD z poprzedniego kwartału oraz 1,80 mld USD w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spada jednak marża brutto spółki. W ostatnim raporcie wyniosła ona 15,4% w porównaniu do 16,7% kwartał wcześniej oraz 18,7% rok temu.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. łączna kwota środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych w zasobach Supermicro wynosiła 726 mln USD przy całkowitym zadłużeniu bankowym na 376 mln USD. Kapitalizacja spółki osiągnęła po ostatnich wzrostach 49,25 mld USD.

