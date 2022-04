Subskrypcja? A co to takiego? 30 proc. Polaków nie zdaje sobie sprawy, że ją posiada

fot. cottonbro / / Pexels

Korzyści finansowe są dla Polaków głównym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wykupie subskrypcji np. w sklepie internetowym, serwisu streamingu filmów czy muzyki albo diety pudełkowej. Odpowiedź taką dało 47 proc. badanych - wynika z raportu Deloitte.

Według raportu Deloitte Digital "Mity i fakty usług subskrypcyjnych" subskrypcja to umowa z dostawcą, który oferuje korzystanie z usługi, produktu lub dostęp do usług dodatkowych/premium za stałą, regularną opłatą. Może tu chodzić zarówno o subskrypcję usług, np. dostęp do platformy streamingu wideo lub karnet na siłownię, subskrypcję e-commerce, np. dostęp do darmowej dostawy i specjalnych zniżek w sklepie internetowym, a także subskrypcję produktów - prenumeraty gazety z cotygodniową dostawą do domu czy diety pudełkowej.

Deloitte

Z badania przeprowadzonego przez Deloitte wynika, że co do zasady polscy klienci preferują płatności jednorazowe, ale subskrypcje są często korzystniejsze lub klienci nie mają innej możliwości skorzystania z usługi niż w abonamencie.

Według odpowiedzi respondentów korzyści finansowe to najważniejsze czynniki wpływające na decyzję o zakupie subskrypcji – tak zadeklarowało 47 proc. polskich klientów. W ocenie ekspertów Deloitte widać to szczególnie w przypadku decyzji o zakupie subskrypcji sklepów internetowych, gdzie najważniejszymi motywatorami są zniżki i oferty specjalne (72 proc.), oszczędności na dostawie (64 proc.) oraz darmowa dostawa przy zwrocie produktu (53 proc.). Istotne stają się także kryteria związane z wygodą bądź pozbyciem się niewygody. W przypadku subskrypcji usług cyfrowych połowa Polaków za najistotniejsze uznała brak natarczywych reklam. Niska cena to także główna motywacja, która może skłonić klienta do rozważenia zmiany dostawcy subskrypcji bądź zakupu dodatkowego abonamentu od innego dostawcy. Poza ceną decyzję o wykupie subskrypcji uzasadniano wygodą oraz dostępem do oferty premium.

Deloitte

Badanie pokazuje, że produkty i usługi postrzegane jako „naturalne” subskrypcje, takie jak streaming wideo czy muzyki, nie znalazły się wśród najbardziej pożądanych w modelu subskrypcyjnym. Pomimo preferencji dla płatności jednorazowych decyzja o zakupie abonamentu jest często podyktowana ceną lub brakiem innych opcji.

Według Deloitte polscy klienci są najbardziej otwarci na subskrypcję platform zakupowych typu „marketplace” (skłonność do subskrypcji na poziomie 70 proc.). W pierwszej piątce znalazły się również usługi telekomunikacyjne i internetowe, kosmetyki i chemia w modelu subskrypcji e-commerce i produktów oraz ubezpieczenia. Polacy zdecydowanie preferują jednorazowe zakupy, kiedy decydują się na dobra luksusowe czy podróże.

Deloitte

W ocenie ekspertów firmy to właśnie do tzw. marketplace'ów, jak Amazon czy Allegro, czyli platform łączących wiele usług, może należeć przyszłość rynku subskrypcji, gdyż klienci szukają miejsc, w których mogą naraz rozwiązać wiele problemów, kupić usługi, produkty, przy jednoczesnym łatwym zarządzaniem płatnością i dostawą. Już w tej chwili oferują one np. połączenie subskrypcji usług (np. streaming wideo) i subskrypcji-commerce (np. darmowa dostawa zakupów), a także subskrypcję produktową.

Raport wskazuje także główne powody, dla których polscy klienci nie decydują się na usługi subskrypcyjne. Ponad połowa (53 proc.) chce kupować wtedy, kiedy pojawi się konkretna potrzeba, 48 proc. nie dostrzega w takiej usłudze istotnych korzyści, a 32 proc. ma niechętny stosunek do stałych zobowiązań lub jest okazjonalnym użytkownikiem.

Deloitte

Wyniki badania pokazują, że klienci nie wszystkie regularne płatności traktują jako subskrypcje – 42% respondentów nie zdawało sobie sprawy, że korzysta z usług abonamentowych aż do chwili, gdy przedstawiono im przykłady takich usług. Najczęściej spotykane abonamenty, które zazwyczaj nie są kojarzone z tym pojęciem, to usługi „powszechne”: media, usługi telekomunikacyjne/internetowe, ubezpieczenia i telewizja satelitarna.

Deloitte

autorka: Małgorzata Werner-Woś