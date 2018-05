Sturgeon: Nic nie powstrzyma Szkocji przed zachowaniem funta szterlinga

Niepodległa Szkocja nie przyjęłaby euro - oświadczyła w poniedziałek szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon. Podkreśliła, że "absolutnie nic" nie powstrzyma Szkocji przed zachowaniem funta szterlinga.

"Przyjęcie euro nie jest stanowiskiem mojej partii (Szkockiej Partii Narodowej - SNP) (...)" - powiedziała Sturgeon w Brukseli podczas konferencji zorganizowanej przez portal Politico.

"Funt jest obecnie walutą Szkocji. Jak wszyscy wiedzą, funt jest w pełni wymienialną walutą międzynarodową. Absolutnie nic nie powstrzyma Szkocji przed korzystaniem z funta" - podkreśliła, zwracając jednocześnie uwagę, że przyjęcie euro nie jest warunkiem członkostwa w UE i że krajów nie można zmuszać do przyjęcia euro wbrew ich woli.

Sturgeon podkreśliła, że porozumienie w sprawie brexitu, które dawałoby Irlandii Północnej przewagę konkurencyjną nad resztą Zjednoczonego Królestwa byłoby dla Szkocji problemem. Zaakcentowała, że chce, by Szkocja pozostała w unii celnej i zachowała dostęp do jednolitego rynku UE. Powiedziała, że przedstawiła to stanowisko unijnemu negocjatorowi ds. brexitu Michelowi Barnierowi.

Reuters pisze, że unijni negocjatorzy oferują Irlandii Północnej szansę "faktycznego" zachowania unijnych regulacji po brexicie.

Zarówno Wielkiej Brytanii, jak i UE zależy na utrzymaniu swobodnego przepływu ludzi i towarów przez irlandzką granicę bez umieszczania tam placówek kontrolnych, które budziłyby skojarzenia z trwającą trzy dziesięciolecia kampanią przemocy, zakończoną w znacznym stopniu przez porozumienie wielkopiątkowe.

Kwestia Irlandii Północnej, która po brexicie stanie się jedyną częścią Zjednoczonego Królestwa posiadającą granicę lądową z UE, jest najbardziej drażliwym tematem w rozmowach między Londynem a Brukselą. Zdaniem ekspertów może też doprowadzić do wznowienia zbrojnego konfliktu północnoirlandzkiego.

Sturgeon powiedziała, że rząd Wielkiej Brytanii będzie w pewnym momencie musiał wybierać i możliwe, że wybierze pozostanie w unii celnej i w jednolitym rynku UE.

W 2014 roku szkoccy nacjonaliści ponieśli porażkę w referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Po brytyjskim referendum z 2016 roku w sprawie brexitu Sturgeon domagała się przeprowadzenia nowego referendum niepodległościowego w Szkocji, tłumacząc, że 62 proc. Szkotów odrzuciło wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wstrzymała jednak ten projekt po wyborach parlamentarnych z czerwca 2017 roku, w których jej partia poniosła duże straty. (PAP)

az/ ap/