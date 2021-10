Studio Planowania Ikea powstanie w 8 miastach w Polsce

GUS: Milion mieszkań w Polsce bez toalety i łazienki

Wciąż aż 900 tys. polskich mieszkań nie ma dostępu do toalety, a 1,2 mln do łazienki – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2020 r. Skracają się za to kolejki po mieszkania komunalne. Ich użytkownicy w 2020 r. mogli liczyć także na wyższe dopłaty do czynszów.