Studenci wracają do miast. Tanieje najem, drożeją akademiki

fot. cankatdonmez /

Od 365 zł/m-c za jednoosobowy pokój w uczelnianym domu studenckim po nawet 2050 zł/m-c za mikroapartament w prywatnym akademiku muszą płacić studenci w nowym roku akademickim 2020/2021 – wynika z analizy Bankier.pl. W sukurs żakom szukającym lokum idą jednak spadające od miesięcy stawki ofertowe najmu – zarówno pokoi, jak i mieszkań.

Przełom wakacji i nowego roku akademickiego przyniósł studentom poszukującym dachu nad głową z jednej strony spadające stawki ofertowe mieszkań i pokoi na stancjach, a z drugiej drożejące miejsca w domach studenckich i wciąż dwu-, a nawet trzykrotnie droższe od nich pokoje w prywatnych akademikach. Sprawdziliśmy, z jakimi wydatkami musieli liczyć się studenci wracający po wakacjach do największych polskich miast.

„Dwójki” tanieją szybciej od „jedynek”

W większości największych miast akademickich Polski stawki ofertowe odstępnego za jednoosobowe pokoje spadły względem ubiegłego roku. Jak wynika z raportu serwisu nieruchomości OLX, w którym porównano stawki notowane od maja do września w 2020 r. i 2019 r., najmocniej – o blisko 10 proc. – spadła w tym czasie średnia cena odstępnego w Gdańsku, gdzie za pokój 1-osobowy oczekiwano średnio 704 zł/m-c. Nominalnie studenci szukający „jedynek” mogli zaoszczędzić średnio 76 zł/m-c. W pobliskiej Gdyni oczekiwano średnio 690 zł/m-c. – o blisko 5 proc. mniej niż przed rokiem.

Średnie ceny pokojów 1-osobowych w wybranych miastach akademickich w 2020 i 2019 r. Miasto 2020 r. [w zł] 2019 r. [w zł] Zmiana [w zł] Zmiana [w proc.] Warszawa 825 840 -15 -1,8 Wrocław 774 795 -21 -2,6 Gdańsk 704 780 -76 -9,7 Kraków 711 730 -19 -2,6 Gdynia 690 725 -35 -4,8 Szczecin 674 630 +44 +7,0 Poznań 715 695 +20 +2,9 Łódź 624 660 -36 -5,5 Bydgoszcz 610 606 +4 +0,7 Toruń 600 596 +4 +0,7 Lublin 612 603 +9 +1,5 Katowice 628 661 -33 -5,0 Białystok 597 580 +17 +2,9 Źródło: Raport OLX

Najwięcej wiosną i latem 2020 r. oczekiwali wynajmujący pokoje w Warszawie, którzy za „jedynki” oczekiwali średnio 825 zł/m-c – o 1,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. W drugim pod tym względem Wrocławiu średnia cena ofertowa wyniosła 774 zł/m-c (-2,6 proc. r/r). Natomiast w Poznaniu za pokój jednoosobowy oczekiwano średnio 715 zł/m-c. – o 2,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wzrost średniej stawki odnotowano także w Szczecinie. Szukający „jedynek” w największym ośrodku akademickim północno-zachodniej Polski musieli mierzyć się ze średnią ceną ofertową na poziomie 675 zł/m-c (+7 proc. r/r).

Bardziej odczuwalne zmiany nastąpiły na rynku najmu pokoi 2-osobowych. Najmocniej względem 2019 r. – o 25 proc. – średnia cena ofertowa dyktowana za „dwójki” spadła w Łodzi, gdzie oczekiwano średnio 660 zł/m-c. Każdy ze współlokatorów musiał więc przygotować się na średni wydatek rzędu 330 zł/m-c. O 17 proc. spadła w tym czasie średnia stawka notowana w Poznaniu (średnio 752 zł/m-c) i Krakowie (średnio 741 zł/m-c). O 13 proc. swoje oczekiwania obniżyli wynajmujący „dwójki” we Wrocławiu (średnio 872 zł/m-c), a o 10 proc. w Gdańsku (średnio 861 zł/m-c).

Średnie ceny pokojów 2-osobowych w wybranych miastach akademickich w 2020 i 2019 r. Miasto 2020 r. [w zł] 2019 r. [w zł] Zmiana [w zł] Zmiana [w proc.] Warszawa 978 1025 -47 -4,6 Wrocław 872 1005 -133 -13,2 Gdańsk 861 950 -89 -9,4 Kraków 741 890 -149 -16,7 Gdynia 927 920 +7 +0,8 Szczecin 783 810 -27 -3,3 Poznań 752 910 -158 -17,4 Łódź 660 880 -220 -25,0 Bydgoszcz 610 603 +7 +1,2 Toruń 670 598 +72 +12,0 Lublin 684 667 +17 +2,5 Katowice 653 599 +54 +9,0 Białystok 758 772 -14 -1,8 Źródło: Raport OLX

W najdroższej pod tym względem Warszawie w ogłoszeniach najmu dwuosobowych pokoi wpisywano średnio 978 zł/m-c (-4,6 proc. r/r). Tym samym średnia cena ofertowa w żadnym z analizowanych największych polskich miast nie przekroczyła 1000 zł/m-c. W analogicznym okresie 2019 r. taka sytuacja miała miejsce w Warszawie i Wrocławiu.

Na drugim biegunie znalazły się jednak stawki w nieco mniejszych ośrodkach akademickich: Toruniu i Katowicach, gdzie średnie stawki dyktowane przez wynajmujących wzrosły w ciągu roku odpowiednio o 12 proc. i 9 proc. Wzrost poniżej 3 proc. odnotowano z kolei w Gdyni, Bydgoszczy i Lublinie.

Mniej ofert - niższe stawki

Na obniżki stawek wpłynął przede wszystkim mniejszy niż dotychczas popyt i wyższa podaż. Liczba dostępnych ofert wynajmu pokoi w Warszawie pod koniec sierpnia 2020 r. przekroczyła 20 tys. i była o 28,9 proc. wyższa niż przed rokiem. W tym samym czasie liczba ofert dostępnych w Gdańsku wzrosła o 73,8 proc. Niższe wzrosty (od 2,1 do 9,7 proc.) odnotowano z kolei we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu.

Liczba ofert wynajmu pokoi w największych miastach akademickich w Polsce Miasto 2020 r. 2019 r. Zmiana [w proc.] Warszawa 20 940 16 249 +28,9 Kraków 15 646 14 558 +7,5 Wrocław 12 476 12 218 +2,1 Poznań 9018 8221 +9,7 Gdańsk 5891 3390 +73,8 Łódź 2009 2957 -32,1 Szczecin 1446 1234 +17,2 Gdynia 832 706 +17,8 Źródło: Raport OLX

Wśród największych miast mniej dostępnych ofert niż przed rokiem serwis OLX odnotował jedynie w Łodzi (-32,1 proc. r/r).

Do kilkunastu procent taniej

Tanieje także najem całych mieszkań. W sierpniu szukający tego typu lokali mogli liczyć na średnie kwoty niższe nawet o 2,5 proc. niż w lipcu. W relacji rocznej oczekiwania wynajmujących obniżyły się w ośmiu z dziesięciu największych polskich miast. Najmocniej – o 18 proc. – w Warszawie. Nominalnie obniżka w stolicy wyniosła średnio 805 zł/m-c.

Wpływ na ten stan miały zwłaszcza oczekiwania wynajmujących największe mieszkania o powierzchni powyżej 90 mkw. Metraże poddane analizie (0-38 mkw., 38-60 mkw. i 60-90 mkw.) były w sierpniu wyceniane średnio od 2,1 do 6,9 proc. niżej niż przed rokiem.

W tym samym czasie o 14,1 proc. obniżyła się średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach wynajmu mieszkań położonych w Bydgoszczy, a o blisko 10 proc. swoje oczekiwania obniżyli wynajmujący mieszkania w Poznaniu, Lublinie i Gdańsku.

Mniej miejsc - wyższe ceny

Na tym tle za nieznaczną można uznać zmianę stawek dyktowanych za wynajem pokoi w akademikach – zarówno uczelnianych, jak i prywatnych.

W przypadku uczelni stawki podniósł m.in. Uniwersytet Wrocławski, gdzie za pokój jednoosobowy w akademiku o najwyższym standardzie trzeba było płacić 1068 zł/m-c (w 2019 r. 1008 zł/m-c). Stawki podniosły także uczelnie w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński oferował „jedynki” za 480 zł/m-c. Większy cenowy wachlarz możliwości przygotowała Politechnika Krakowska, która za tego typu pokoje oczekiwała od 400 do 550 zł.

Na warszawskich uczelniach jednoosobowy pokój wiązał się z kosztem w wysokości od 525 zł/m-c (Uniwersytet Warszawski) do 600 zł/m-c (Politechnika Warszawska), która, jak większość uczelni, dla studentów spoza swoich murów przygotowała wyższe ceny, dodatkowo obwarowane 8-procentowym podatkiem VAT.

Uczelnie tłumaczą podwyżki nowymi wymogami sanitarnymi związanymi z pandemią koronawirusa, które drastycznie zmniejszyły liczbę dostępnych pokoi. Uniwersytet Wrocławski przygotował dla studentów ok. 1000 miejsc – o blisko 800 mniej niż przed rokiem. O 40 proc. zmniejszyła się liczba miejsc w akademikach należących do Uniwersytetu Gdańskiego. Z kolei w domach studenckich Uniwersytetu Warszawskiego na nowy rok akademicki przygotowano 1005 miejsc w pokojach jednoosobowych, choć jeśli liczba chętnych wzrośnie, uczelnia przygotuje miejsca również w „dwójkach”.

W pokojach dwuosobowych zamierzają kwaterować za to władze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci, którzy trafią do takowych, będą musieli co miesiąc płacić 450 zł/m-c.

Uniwersytet Łódzki jednoosobowe pokoje usytuowane w najbardziej komfortowym akademiku oferował w takiej samej cenie jak przed rokiem – 640 zł/m-c. Minimalna kwota za „jedynkę” ustanowiona na 2020 r. wyniosła 495 zł/m-c – o 25 zł/m-c więcej niż przed rokiem.

We wspomnianym już Wrocławiu na niższe stawki od studentów Uniwersytetu Wrocławskiego mogli liczyć studenci tamtejszego Uniwersytetu Ekonomicznego. Żacy chcący zamieszkać w pokoju bez współlokatora musieli liczyć się z wydatkiem 750 zł/m-c.

Komfort kosztuje - nawet trzy razy więcej

Porównując ceny wynajmu w domach studenckich należących do uczelni z pokojami w akademikach prywatnych, te drugie są droższe nawet trzykrotnie. O tym, w czym objawia się wyższy komfort prywatnych akademików, pisaliśmy przed rokiem w artykule pt. „Deweloperzy idą po studentów”.

Tradycyjnie najwięcej zapłacą studenci w Warszawie. Pokoje jednoosobowe, mające ok. 16 mkw., łazienkę i aneks kuchenny to koszt od 1763 do 1830 zł/m-c. Na niższą stawkę można liczyć przy podpisaniu umowy na 11 lub 12 miesięcy, czyli łącznie z przyszłorocznymi wakacjami. Wyższa kwota obowiązuje przy rezerwacji na rok akademicki.

Na nieco niższe stawki mogą liczyć pragnący luksusu żacy w Krakowie. Pokój jednoosobowy w akademiku sieci Student Depot to koszt ok. 1540 zł/m-c. Dodatkowe 100 zł/m-c daje możliwość skorzystania z opcji „All-Inclusive”, która pozwala m.in. na korzystanie z siłowni, wi-fi i przestrzeni coworkingowych oraz nielimitowane użycie mediów.

Podobnie wyglądają stawki w nowym akademiku LivinnX, który powstał na krakowskim Zabłociu w budynku należącym dawniej do Krakowskich Zakładów Elektronicznych Unitra-Telpod. Miesięczna stawka uzależniona jest jednak od kursu euro. Za miesiąc w „jedynce” trzeba zapłacić 500 euro (obecnie ok. 1590 zł), a do tego doliczyć 150 zł/m-c opłaty stałej – m.in. za media.

Najmniej za jednoosobowy pokój w prywatnym akademiku trzeba płacić w Poznaniu (od 1085 zł do 1410 zł).

Kawalerka, pokój czy akademik?

Wybór miejsca zamieszkania podczas roku akademickiego to postawienie na jednej szali komfortu, na drugiej ceny. Skupiając się jednak wyłącznie na kosztach, przeanalizowaliśmy stawki w sześciu największych polskich miastach za pokoje 1-osobowy w mieszkaniach, kawalerki o powierzchni do 38 mkw. wynajmowane przez dwie osoby, gdzie koszty odstępnego rozdzielane są po połowie, a także „jedynki” w akademikach uczelnianych i prywatnych.

Porównanie cen ofertowych odstępnego (kawalerka, pokój, akademik prywatny i uczelniany) Miasto Pokój 1- os. w mieszkaniu [w zł]* Pokój 1-os. w akademiku uczelnianym [w zł] Pokój 1-os. w akademiku prywatnym [w zł] Miejsce w kawalerce o pow. do 38 mkw.** [w zł] Warszawa 825 430 - 700 1763 - 1830 1041 Kraków 711 480 - 550 1540 - 1590 775,5 Łódź 624 495 - 640 1162 - 1500 606 Wrocław 774 750 - 1068 1450 - 2050 821 Poznań 715 550 - 810 1085 - 1410 693 Gdańsk 704 365 - 520 1190 - 1485 878,5 *bez uwzględniania metrażu mieszkania **przy założeniu równego podziału kosztów na dwóch współlokatorów Źródło: Bankier.pl

Najkorzystniej cenowo, co było do przewidzenia, wypadły pokoje oferowane przez uczelnie w należących do nich domach studenckich. Rozbieżności w cenach były znaczne. Najtaniej można było dostać przydział do „jedynki” na Politechnice Gdańskiej (365 zł/m-c), najwięcej musieli płacić studenci Uniwersytetu Wrocławskiego (1068 zł/m-c) – prawie tyle, ile za pokój jednoosobowy płacili studenci decydujący się na najtańszy prywatny akademik w Poznaniu.

Jak już wspomnieliśmy, zamierzający spędzić nowy rok akademicki w prywatnym domu studenckim musieli liczyć się z dwu-, a nawet trzykrotnie większym wydatkiem. W zamian za to otrzymywali jednak do dyspozycji sale multimedialne, siłownie, dyskoteki oraz spędzające często sen z powiek miejsca parkingowe. Chcący być bardziej „eko” w wielu przypadkach mogą korzystać z wypożyczalni rowerów.

Pomiędzy dwoma rodzajami akademików pod względem cen plasują się pokoje wynajmowane na stancjach oraz kwoty dyktowane za całe mieszkania. Z reguły na nieco mniejszy wydatek, choć nie wszędzie, muszą przygotować się żacy decydujący się na wynajęcie pokoi jednoosobowych. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez OLX wynajmujący je oczekują średnio od 624 zł/m-c w Łodzi, po 825 zł/m-c w Warszawie.

Alternatywą dla wynajęcia „jedynki” jest podpisanie umowy najmu kawalerki o powierzchni do 38 mkw. Średnie stawki dla sześciu największych polskich miast wahają się od ok. 1200 zł/m-c (Łódź) po ok. 2100 zł/m-c (Warszawa). Żeby jednak urealnić stawki w obu wariantach, a także komfort życia w obu przestrzeniach, w kawalerce „zakwaterowaliśmy” dwie osoby. Wówczas średnia cena ofertowa odstępnego podzielona na dwa wyniesie od 606 zł/m-c w Łodzi, przez 821 zł/m-c we Wrocławiu, po 1041 zł/m-c w Warszawie.