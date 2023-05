Strzelanina w centrum handlowym w Teksasie. Policja podała informacje o ofiarach

W sobotę bandyta wyszedł ze srebrnego sedana i zaczął strzelać do ludzi w centrum handlowym na przedmieściach Dallas w Allen w Teksasie, zabijając nieznaną liczbę osób i zmuszając setki kupujących do panicznej ucieczki - podała agencja AP.

Świadkowie, którzy byli w Allen Premium Outlets, powiedzieli The Associated Press, że widzieli wiele ofiar, w tym dzieci, oraz leżących na chodniku policjanta i ochroniarza, którzy wyglądali na nieprzytomnych.

Policja w Allen poinformowała w poście na Facebooku, że dziewięć ofiar zostało zabranych do szpitali. Medical City Healthcare, system szpitalny w Dallas, napisał w oświadczeniu, że leczy osiem osób w wieku od 5 do 61 lat. Ich stan jest nieznany.

Wideo, które krążyło w Internecie, pokazało, jak bandyta wychodzi z pojazdu przed centrum handlowym i natychmiast zaczyna strzelać do ludzi na chodniku. Słychać było ponad trzy tuziny strzałów, gdy pojazd nagrywający wideo odjeżdżał.

