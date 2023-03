Strzelanina w amerykańskiej szkole. Wśród ofiar są dzieci i dorośli

W strzelaninie w prywatnej szkole podstawowej w Nashville w amerykańskim stanie Tennessee zginęło w poniedziałek troje dzieci i troje dorosłych; 28-letnia napastniczka została zastrzelona przez interweniujących policjantów.

/ Abaca Press

Kobieta była uzbrojona w dwa karabiny automatyczna i pistolet, zginęła od kul funkcjonariuszy na drugim piętrze szkoły - powiedział rzecznik policji w Nashville Don Aaron na konferencji prasowej.

Początkowo informowano, że ataku dokonała młoda kobieta wyglądająca na nastolatkę, później przekazano, że sprawczyni miała 28 lat. Policja bada jej ewentualne związki ze szkołą.

Policjanci przybyli szybko na wezwanie, a gdy weszli na drugie piętro zobaczyli strzelającą napastniczkę. Otworzyli ogień, kobieta została śmiertelnie raniona - relacjonował Aaron. Dodał, że sprawczyni dostała się do budynku szkoły przez boczne drzwi. Policja otrzymała pierwsze zgłoszenie o godz. 10.13 czasu miejscowego (godz. 17.13 w Polsce), napastniczka zginęła o 10.27 - uzupełnił.

Wszystkie ofiary zostały przewiezione na oddziały naszego centrum medycznego, po przybyciu stwierdzono ich zgon - poinformował rzecznik szpitala Uniwersytetu Vanderbilta. Nie podano wieku i tożsamości ofiar, policja przekazała jedynie, że byli to uczniowie i pracownicy szkoły. Pozostałe w budynku dzieci zostały przewiezione do okolicznego kościoła, z którego odbierają je rodzice.

Założona w 2001 roku przez wspólnotę prezbiteriańską The Covenant School jest prywatną placówką, do której uczęszcza ok. 200 uczniów. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne oraz klasy 1-6.

Biden wezwał do wprowadzenia zakazu sprzedaży karabinów szturmowych

"To jest chore (...). To najgorszy koszmar każdej rodziny (...). Przemoc związana z bronią palną rozdziera nasze społeczności, rozdziera duszę tego narodu. A więc musimy zrobić więcej, by chronić nasze szkoły, tak by nie stały się one więzieniami" - powiedział Biden w Białym Domu, komentując poniedziałkową masakrę w prywatnej szkole podstawowej.

Jak zauważył prezydent, sprawczyni zbrodni, która zabiła trójkę dzieci i trzech pracowników szkoły, miała ze sobą dwa karabiny szturmowe, będące najczęstszym narzędziem sprawców masowych strzelanin w USA. Biden wezwał w związku z tym Kongres, by przyjął zaproponowaną przez niego jeszcze w 2021 roku ustawę, która została uchwalona przez Izbę Reprezentantów w ubiegłym roku po strzelaninie w szkole w Uvalde, ale odrzucił ją Senat.

"Nadszedł w końcu czas, byśmy zaczęli robić jakieś postępy" - powiedział prezydent.

adj/ ap/