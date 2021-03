Strefa euro wygrzebuje się z recesji

fot. Mariusz Szacho / FORUM

Łączony wskaźnik PMI dla sektora usługowego i wytwórczego wskazał, że strefa euro zaczęła wychodzić z covidowej recesji. Poprawę koniunktury zawdzięczamy boomowi w przemyśle.

W marcu łączony PMI dla strefy euro w marcu osiągnął wartość 52,5 pkt. wobec 48,8 pkt. w lutym. To najwyższa wartość od 8 miesięcy i zarazem pierwszy od września odczyt powyżej 50 punktów sygnalizujący wzrost aktywności ekonomicznej w strefie euro.

Wyjście powyżej bariery 50 punktów zawdzięczamy silnemu ożywieniu w sektorze wytwórczym. „Przemysłowy” PMI dla eurolandu podskoczył bowiem z 57,9 pkt. w lutym do 62,4 pkt. w marcu. To najwyższy odczyt w sięgającej czerwca 1997 roku historii tych danych. Szczególnie wyróżniła się koniunktura w Niemczech, gdzie „przemysłowy” PMI także osiągnął rekordowo wysoką wartość. Przy tym PMI dla francuskiego przemysłu był najwyższy od stycznia 2018 roku.

Przeczytaj także Rekordowa koniunktura w niemieckim przemyśle

Warto jednak odnotować względną poprawę w usługach, gdzie wskaźnik PMI podniósł się z 45,7 pkt. do 48,8 pkt. Co prawda to wciąż wynik sygnalizujący spadek aktywności ekonomicznej, ale jego tempo były najniższe od 7 miesięcy. To daje nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą „odmrożenie” sektora usługowego, który w Europie generuje większość miejsc pracy.

- Gospodarka strefy euro w marcu przebiła oczekiwania, wskazując na ekspansję znacznie szybszą od prognoz, głównie dzięki rekordowemu wzrostowi produkcji w przemyśle. Sektor usług pozostał słabym punktem gospodarki, ale nawet tu marcowe tempo spadku zmalało, ponieważ przedsiębiorstwa korzystały z ożywienia w przemyśle, a klienci adaptowali się do życia w czasie pandemii – napisał w komentarzu Chris Williamson, główny ekonomista w IHS Markit.

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów firm przemysłowych. Proszeni są o porównanie z poprzednim miesiącem wielkości nowych zamówień (30 proc.), produkcji (25 proc.), zatrudnienia (20 proc.), prędkości dostaw (15 proc.) oraz zapasów (10 proc.). Wyniki poniżej 50 punktów sygnalizują spadek aktywności ekonomicznej w badanym sektorze, zaś odczyty powyżej 50 punktów wskazują na ekspansję gospodarczą.

KK