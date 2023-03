Strażacy dostaną od MSWiA mobilne laboratoria. Znacznie przydatniejsze niż ołtarze

Na razie dwa nowoczesne mobilne laboratoria trafiły do Państwowej Straży Pożarnej. Będą mogły wykrywać zagrożenia radiacyjne, biologiczne i chemiczne. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział też zakup helikopterów Black Hawk.

fot. @MSWiA_GOV_PL / / Twitter

Ten sprzęt, który otrzymuje Państwowa Straż Pożarna będzie służył bezpieczeństwu naszych obywateli, ale również będzie służył bezpieczeństwu w regionie - powiedział w środę szef MSWiA Mariusz Kamiński podczas prezentacji dwóch nowoczesnych mobilnych laboratoriów.

Szef MSWiA podkreślił, że dzięki staraniom resortu sejm przyjął ustawę modernizacyjną, dotyczącą służb podległych MSWiA na lata 2022-2025."Będziemy mieli 10 mld zł i już korzystamy z tej kwoty na modernizację infrastruktury naszych służb, a zwłaszcza na zakup nowoczesnego sprzętu" - powiedział Mariusz Kamiński.

Poinformował także, że dwa nowe mobilne laboratoria kosztowały 24 mln zł i będzie je obsługiwać wykwalifikowana załoga. "Te dwa laboratoria będzie obsługiwało w sumie 30 funkcjonariuszy PSP, dysponujących znakomitymi kwalifikacjami z zakresu chemii, fizyki i biologii" - powiedział.

Jakie zagrożenia wykryją mobilne laboratoria?

Minister dodał, że jedno laboratorium będzie stacjonowało w Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej PSP, a drugie w Wielkopolskiej Komendzie Wojewódzkiej PSP, ale będą wykorzystywane na terenie całego kraju do wykrywania zagrożeń radiacyjnych, biologicznych łącznie ze skażeniami wód, rzek i jezior, wszystkich zagrożeń chemicznych, ale także do zwykłych pożarów np. wysypisk śmieci.

"Do przydziału bojowego będą skierowane w kwietniu. Kończą się szkolenia naszych fachowców" - powiedział Maciej Wąsik.

Planowany zakup Black Hawków

Zaznaczył, że ostatnio resort informował o zakupie nowych bojowych wozów strażackich dla OSP oraz o zakupie nowych helikopterów Black Hawk. "Dziś najnowsze zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej to dwa super nowoczesne mobilne laboratoria służące do wykrywania zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Są to rozwiązania najnowocześniejsze w całej Europie" - wskazał szef MSWiA.

Dodał, że sprzęt, który otrzymuje PSP będzie służył bezpieczeństwu polskich obywateli, ale również bezpieczeństwu w regionie. "Już dziś mamy ogromne zainteresowanie ze strony służb partnerskich, ratowniczych przede wszystkim państw bałtyckich (...) Nasza straż pożarna jest umówiona na pierwsze ćwiczenia ze służbami litewskimi, które odbędą się w kwietniu" - powiedział Mariusz Kamiński.

autorki: Aleksandra Kuźniar, Agnieszka Ziemska

akuz/ agzi/ akub/